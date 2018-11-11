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الأحد، 11 نوفمبر 2018 04:43 م
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ماكرون: على أوروبا إقامة دفاع مستقل بدلا من شراء أسلحة أمريكية

الأحد، 11 نوفمبر 2018 04:41 م
ماكرون: على أوروبا إقامة دفاع مستقل بدلا من شراء أسلحة أمريكية ماكرون
أ ف ب
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قال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في مقابلة مع قناة "سي ان ان" الأمريكية الاحد، إن على أوروبا ان "تبني استقلالية" دفاعها بدلا من شراء الاسلحة من الولايات المتحدة.

وأوضح ماكرون في المقابلة التي اجراها باللغة الانكليزية بحسب مقاطع منها "لا اريد رؤية الدول الاوروبية ترفع من ميزانيات الدفاع لشراء أسلحة أمريكية او اخرى او معدات من إنتاج صناعتكم" مضيفا أنه "اذا زدنا ميزانيتنا، فالغرض بناء استقلاليتنا".

وأبدى ماكرون حفاوة السبت عند استقباله دونالد ترامب في قصر الإيليزيه غداة تغريدة حادة النبرة من الرئيس الاميركي حمل فيها على دعوة ماكرون إلى إقامة "جيش أوروبي حقيقي".

وأكد الرئيس الفرنسي في المقابلة أنه يشاطر نظيره الاميريكي الرغبة في "تقاسم أفضل للعبء" المالي للحلف الاطلسي بين الاوروبيين والامريكيين.

وأوضح ماكرون "أنا موافق على ذلك وبهدف تقاسم أفضل للعبء نحتاج جميعا للمزيد من أوروبا".

ويحث ترامب بانتظام الدول الاوروبية الاعضاء في الحلف الاطلسي على رفع نفقاتها العسكرية معتبرا ان واشنطن تدفع قسما كبيرا من ميزانية الحلف.

وكتب ترامب في تغريدة مساء الجمعة "الرئيس ماكرون اقترح ان تقيم أوروبا جيشها الخاص لحمايتها من الولايات المتحدة والصين وروسيا هذا مهين للغاية لكن لعله يتعين على أوروبا أولا ان تدفع نصيبها للحلف الاطلسي الذي تموله الولايات المتحدة بشكل كبير".

 


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