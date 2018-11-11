ليها عمر.. انتشال طفلة أردنية من داخل سيارة غمرتها السيول (فيديو)

كتب إسلام جمال

أظهر مقطع فيديو، تمكن مواطنين من انتشال طفلة أردنية، علقت مساء أمس السبت، فى إحدى السيارات المغمورة بالمياه بفعل السيول التى ضربت البلاد.

فيديو

إنقاذ طفلة فقدت جراء جرف السيول مركبة ذويها.. والبحث عن 5 مفقودين.#الأردن pic.twitter.com/xhh2Kd4r8K — فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) ١٠ نوفمبر ٢٠١٨

ويبدو أن الطفلة استغاثت بعدما غمرت المياه السيارة التى كانت تستقلها ولم يتضح إذا ما كان من يرافقها فى السيارة كان حيا أم ميتا، لذلك أسرع المواطنين لإنقاذها، بالرغم من شدة الانجراف الشديد للمياه.

وتمكن منقذو الطفلة من إخراجها من السيارة، عن طريق كسر زجاج أحد نوافذها، وإخراج الطفلة، وأسرع بها أحد الأشخاص بعيدا، هربا من المياه فى محاولة لتهدئتها وإبعادها عن لحظات الرعب التى عايشتها.