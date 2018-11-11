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ليها عمر.. انتشال طفلة أردنية من داخل سيارة غمرتها السيول (فيديو)

الأحد، 11 نوفمبر 2018 10:27 ص
ليها عمر.. انتشال طفلة أردنية من داخل سيارة غمرتها السيول (فيديو) جانب من إنقاذ الطفلة الأردنية
كتب إسلام جمال
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أظهر مقطع فيديو، تمكن مواطنين من انتشال طفلة أردنية، علقت مساء أمس السبت، فى إحدى السيارات المغمورة بالمياه بفعل السيول التى ضربت البلاد.

 

 

ويبدو أن الطفلة استغاثت بعدما غمرت المياه السيارة التى كانت تستقلها ولم يتضح إذا ما كان من يرافقها فى السيارة كان حيا أم ميتا، لذلك أسرع المواطنين لإنقاذها، بالرغم من شدة الانجراف الشديد للمياه.

 

وتمكن منقذو الطفلة من إخراجها من السيارة، عن طريق كسر زجاج أحد نوافذها، وإخراج الطفلة، وأسرع بها أحد الأشخاص بعيدا، هربا من المياه فى محاولة لتهدئتها وإبعادها عن لحظات الرعب التى عايشتها.

 


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