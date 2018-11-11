ليها عمر.. انتشال طفلة أردنية من داخل سيارة غمرتها السيول (فيديو)

أظهر مقطع فيديو، تمكن مواطنين من انتشال طفلة أردنية، علقت مساء أمس السبت، فى إحدى السيارات المغمورة بالمياه بفعل السيول التى ضربت البلاد.
فيديو— فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) ١٠ نوفمبر ٢٠١٨
إنقاذ طفلة فقدت جراء جرف السيول مركبة ذويها.. والبحث عن 5 مفقودين.#الأردن pic.twitter.com/xhh2Kd4r8K
ويبدو أن الطفلة استغاثت بعدما غمرت المياه السيارة التى كانت تستقلها ولم يتضح إذا ما كان من يرافقها فى السيارة كان حيا أم ميتا، لذلك أسرع المواطنين لإنقاذها، بالرغم من شدة الانجراف الشديد للمياه.
وتمكن منقذو الطفلة من إخراجها من السيارة، عن طريق كسر زجاج أحد نوافذها، وإخراج الطفلة، وأسرع بها أحد الأشخاص بعيدا، هربا من المياه فى محاولة لتهدئتها وإبعادها عن لحظات الرعب التى عايشتها.
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