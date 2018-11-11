كيف تستفيد المحافظات من أموال تقنين التعديات على أراضى الدولة؟.. نائب يجيب

كتب محمد أبو عوض

قال النائب محمد زين، عضو مجلس النواب عن محافظة البحيرة، إن تصريحات رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولى، حول إزالة التعديات على أراضى الدولة، وتـأكيده أن عمليات تقنين أراضى الدولة بالمحافظات تسير فى الطريق الصحيح، وهناك تعليمات واضحة بسرعة الانتهاء من ملفات التقنين، وتوقيع العقود مع من وفقوا أوضاعهم يعتبر أحد القرارات الهامة التى يجب ان يشعر بها المواطن بسرعة وهى امور تساهم فى انعاش خزينة الدولة.

وتابع عضو مجلس النواب عن محافظة البحيرةن فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه من المفترض أن يكون لكل محافظة التى يتم فيها عملية التقنين نسبة من الأموال المستحقة التى سيتم تحصيلها ممن وفقوا أوضاعهم

وطالب زين" بضرورة التأكيد على أنه لا تهاون فى مواجهة أى تعديات على أراضى الدولة مرة أخرى، وهو ما يتطلب ضروة مواجهة ومكافحة الفساد فى المحليات.