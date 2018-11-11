كيف تحمى نفسك من الإصابة بالبلهارسيا والفاشيولا والطفيليات المعوية × 7 معلومات

توفر وزارة الصحة فحص وعلاج البلهارسيا والطفيليات المعوية بجميع الوحدات الصحية التابعة للوزارة مجاناً، كما توفر علاج الفاشيولا (الدودة الكبدية) بجميع مديريات الشئون الصحية بالمحافظات أيضا بالمجان.
"اليوم السابع" تستعرض طرق الوقاية من البلهارسيا والطفيليات المعوية والفاشيولا.
1-عدم التبرز والتبول فى الترع والمصارف والطرقات.
2-عدم الاستحمام فى الترع والمصارف.
3-عدم الشرب من مياه الترع.
4- غسيل الخضروات الورقية الطازجه والتى تؤكل طازجة مثل (الخس- الجرجير- البقدونس- الفجل وغيرها) بوضعها فى محلول ليمون أو خل لمدة عشردقائق لفصل حويصلات الفاشيولا ثم غسيل الخضروات بالماء الجارى النقى .
5-عدم تناول الأطعمة المعرضة للذباب والحشرات.
6-عدم استخدام السماد البلدى فى تسميد الخضروات.
7-الاهتمام بالنظافة الشخصية.
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