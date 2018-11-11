كراسات شروط وحدات الإعلان العاشر متاحة بمكاتب البريد حتى أخر يوم حجز

قالت مى عبد الحميد، رئيس صندوق التمويل العقارى، أن كراسات شروط حجز وحدات الإعلان العاشر لمشروع الإسكان الاجتماعى متاحة بكافة مكاتب البريد حتى آخر يوم حجز، ولا يوجد أولوية سواء فى شراء كراسة الشروط، أو فى حجز الوحدات المطروحة.

وأضحت مى عبد الحميد، أن حجز الوحدات سيتم من خلال الموقع الإلكترونى، اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل بالنسبة لذوى الاحتياجات الخاصة، ويوم 15 الشهر الجارى بالنسبة للمواطنين العاديين.

وأشارت رئيس صندوق التمويل العقارى، إلى أنه تم تخصيص أرقام 5999 – 5777 – 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي من الساعة 9 صباحاً وحتى 9 مساءً طوال أيام الأسبوع عدا يوم الجمعة، لاستقبال أى شكاوى خلال فترة التقدم والحجز.