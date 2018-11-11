كتالوج يابانى إلكترونى للترويج للمعالم السياحية والأثرية فى المنيا

فريق المحافظات

قال الدكتور حسين الزناتى، المدير التنفيذى لجمعية الصداقة المصرية اليابانية، أنه تم تصميم كتالوج يابانى إلكترونى يضم أشهر المعالم السياحية والأثرية بمحافظة المنيا للمساهمة فى ترويج تلك المعالم فى اليابان.

وأعرب "زناتى" خلال رسالة مسجلة بالفيديو، أرسلها للواء قاسم حسين محافظ المنيا عن خالص سعادته بإعلان وزارة الخارجية اليابانية رفع حظر السفر عن كل المناطق السياحية فى مصر، ومنها محافظة المنيا، والتى تعد أحد أهم المزارات السياحية المفضلة لدى السائح اليابانى.

وطالب "زناتى" خلال رسالته بالعمل على تنظيم فعاليات سياحية متنوعة جاذبة للسائحين بهدف دعم وتنشيط السياحة خلال المرحلة المقبلة وخاصة ان محافظة المنيا تمتلك العديد من المقومات التى تؤهلها لذلك.

وأجرى اللواء قاسم حسين محافظ المنيا اتصالا هاتفيا بالدكتور حسين الزناتى، عقب عرض تجربته الرائدة "زناتى ستايل"، خلال إحدى جلسات اليوم الثالث لمنتدى شباب العالم، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث أشاد المحافظ بالنماذج المصرية المشرفة والناجحة فى كافة دول العالم، واثنى على التجربة الرائدة فى تطوير التعليم وصقل المهارات، ونقلها من اليابان إلى مصر مع الاهتمام ببناء الشخصية، وكيفية تطبيق هذا المفهوم فى قرى محافظة المنيا والتى ينتمى إليها دكتور حسين.