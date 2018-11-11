video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 11 نوفمبر 2018 01:40 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

كاتب فلسطينى: منتدى شباب العالم فى شرم الشيخ أفضل من مجموع القمم العربية

الأحد، 11 نوفمبر 2018 12:20 م
كاتب فلسطينى: منتدى شباب العالم فى شرم الشيخ أفضل من مجموع القمم العربية الكاتب الفلسطينى أحمد المصرى
كتب : أحمد جمعة
إضافة تعليق

قال رئيس تحرير موقع يورابيا، الكاتب الفلسطينى أحمد المصرى، إن منتدى شباب العالم فى شرم الشيخ خرج بتوصيات كانت أهم من كل توصيات القمم العربية، وذلك لخلوها من الإنشاء والفضفضة الكلامية، موضحا أنها كانت توصيات واضحة وعملية وحاسمة تشكل أرضا خصبة لاستنبات المشاريع العملية منها بوقت قياسى.

 

وأكد الكاتب الفلسطينى فى مقال له، اليوم الأحد، أن سبب نجاح المؤتمر هو تقسيمه إلى لجان عملية متخصصة، وهو ما أنتج فى المحصلة توصيات عملية متخصصة وبناءة، سواء فى جلسات محور السلام التى أوصت بتنظيم منتدى للشباب الأورومتوسطى كل عام، وتدشين نموذج لمحاكاة الاتحاد من أجل المتوسط، وعقد منتدى اقتصادى أورومتوسطى يعقد كل عام فى دولة من دول الشراكة من أجل المتوسط.

 

وأشار الكاتب الصحفى الفلسطينى، إلى توصيات جلسات محور المنتدى والتى تلخصت بتنظيم منتدى رواد الأعمال من الشباب الأفريقى، وإطلاق مبادرة أفريقيا واحد، لتحقيق التكامل بين الدول الأفريقية المصدرة للمواد الخام والدول المصنعة، وزيادة دور العمل التطوعى، وجلسات محور الإبداع والتى أوصت بتشكيل لجنة بحثية تناقش تأثير مواقع التواصل الاجتماعى من كافة الجوانب، ودمج برامج الحماية من الإنترنت فى المدارس والجامعات، لحماية الطلاب من الآثار السلبية للإنترنت، وإنشاء المجلس الوطنى لريادة الأعمال.

 

وأضاف، "كفلسطينى عاش مطلع حياته وأغلب دراسته فى مصر حيث أخوالى وأمى التى من هناك، كانت الأفكار تتلاحق بشكل بانورامى تمتزج فيه العاطفة الجياشة مع المعرفة المتراكمة كصحفى، فها أنا فى مؤتمر للشباب فى العالم، يجتمع على أرض مصر التى أحبها، وفى نقطة تشكل مفارقة فى الجغرافيا والتاريخ، منها انطلقت شرارة الحروب، واليوم هى بؤرة سلام العالم، يستهدف صحراءها الإرهاب كلما سنحت له فرصة.

 

وتابع "فى المنتدى الضخم، كان رئيس مصر فى مواجهة الشباب المصرى وشباب العالم، وفى احتفالية تجاوزت إلقاء الكلمة الافتتاحية فإننى بلا شك كنت معجبا بهذا التفاعل بين رئيس دولة بحجم مصر مع المجتمعين، تفاعله من خلال الحوارات التى بادر فيها هو نفسه بقبول مطالب تشريعية وقانونية فى الدولة المصرية متجاوزا البيروقراطية المعطلة، وتفاعله من خلال المداخلات التى شهدت بعضها وكان مفاجئا بالاستماع للجميع ثم التدخل برأيه فى آخر النقاشات وقد أعطاها حقها فى الاستماع".

 

 

553

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أوكرانية تروى تجربة مشاركتها فى منتدى شباب العالم.. "ماريا ليفشينكو" تشيد بأجواء الحب والسلام فى مصر.. تحدد ركائزها الأساسية للتجربة وأبرزها التنوع والتواصل واستكشاف الفرص.. وتؤكد: صنعت ذكريات لن أنساها أبدا

رئيس البرلمان مشيدا بنجاح منتدى الشباب العالم: مصر ملتقى الحضارات ومنارة السلام

الفنان الكورى ونهو تشونغ لـ"اليوم السابع": أسعدنى رضا الرئيس السيسى بالاستعراض فى حفل افتتاح منتدى شباب العالم.. وما كنت أتوقع جمال مدينة شرم الشيخ.. واعتبر نفسى جسر التواصل بين كوريا الجنوبية والمنطقة العربية

اخبار مصر

منتدى شباب العالم

كاتب فلسطينى

القمم العربيه

توصيات منتدى شباب العالم




لا تفوتك
تعرف على إجراءات "الزراعة" لمواجهة بيع اللقاحات البيطرية المغشوشة × 10 معلومات

تعرف على إجراءات "الزراعة" لمواجهة بيع اللقاحات البيطرية المغشوشة × 10 معلومات

طارق شوقى يوضح حقيقة حديثه عن إلغاء مجانية التعليم

طارق شوقى يوضح حقيقة حديثه عن إلغاء مجانية التعليم

سياحة المؤتمرات "الجوكر" الغائب عن الخريطة السياحة المصرية.. إسبانيا تكسب مليارات سنويا بالاجتماعات الدولية.. "شرم الشيخ" قادرة على المنافسة عالميا.. وخبراء: نمتلك المقومات الطبيعية والتجهيزية ونحتاج خطة تسويق

سياحة المؤتمرات "الجوكر" الغائب عن الخريطة السياحة المصرية.. إسبانيا تكسب مليارات سنويا بالاجتماعات الدولية.. "شرم الشيخ" قادرة على المنافسة عالميا.. وخبراء: نمتلك المقومات الطبيعية والتجهيزية ونحتاج خطة تسويق

محمد حفظى رئيس مهرجان القاهرة السينمائى فى ندوة" اليوم السابع" :أسعى لنقل المهرجان للعالمية.. لو لم أشعر بفارق ملموس سأنسحب.. ليلوش قال لى: "آجى اتشتم ليه مش عايز وجع دماغ"..و هناك تربص بالمهرجان

محمد حفظى رئيس مهرجان القاهرة السينمائى فى ندوة" اليوم السابع" :أسعى لنقل المهرجان للعالمية.. لو لم أشعر بفارق ملموس سأنسحب.. ليلوش قال لى: "آجى اتشتم ليه مش عايز وجع دماغ"..و هناك تربص بالمهرجان

السيتى يستضيف مانشستر يونايتد فى قمة التلميذ والأستاذ

السيتى يستضيف مانشستر يونايتد فى قمة التلميذ والأستاذ

صور.. فنانون ورياضيون اشتركوا فى عشقهم للكلاب

صور.. فنانون ورياضيون اشتركوا فى عشقهم للكلاب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة