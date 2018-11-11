قنصل فرنسا بالإسكندرية: مؤتمر البحر المتوسط يناقش مستقبل العلاقات بين الدول

(أ ش أ)

صرحت قنصل فرنسا بالإسكندرية، جانينا إيريرا، بأن مؤتمر البحر المتوسط "الشباب والإبداع " الذى من المقرر انطلاقه فى مدينة "مرسيليا " الفرنسية بعد غد الثلاثاء، سيناقش مستقبل العلاقات بين دول المنطقة.

وأكدت الدبلوماسية الفرنسية فى تصريحاتها اليوم الأحد، لوكالة أنباء الشرق الأوسط- أهمية المؤتمر الذى سيناقش مستقبل العلاقات فى منطقة البحر المتوسط، حيث سيركز على بحث العلاقات وأطر التعاون بين شمال وجنوب المتوسط، وإحداث التقارب بينهما.

ونوهت بأنها ستبحث خلال الفعاليات واللقاءات سبل وفرص دعم العلاقات والتعاون بين "مرسيليا " والإسكندرية.

وسيشارك فى أعمال المؤتمر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى سحر نصر، ومحافظ الإسكندرية عبد العزيز قنصوة.