قطر تغرق فى شبر مية..أمطار رعدية تشل الطرق الرئيسية بالدوحة

شهدت إمارة قطر، خلال الساعات القليلة الماضية، موجة من الطقس السييء، وغرقت الشوارع والطرق الرئيسية بفعل الأمطار ارعدية الغزيرة.

وكانت قد حذرت إدارة الأرصاد الجوية من أمطار رعدية متوقعة تصاحبها رياح قوية مفاجئة على بعض المناطق على الساحل، ومن أمطار رعدية تصاحبها رياح قوية وأمواج عالية في عرض البحر.

وتوقعت إدارة الأرصاد القطرية أن يكون الطقس الليلة وحتى الساعة السادسة من صباح يوم غد، الإثنين، غائما مع أمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا على الساحل.. وفي البحر يكون الطقس غائما مع أمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا.