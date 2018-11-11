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فيديو.. قنصل فرنسا: الاحتفال بموتانا دعوة للسلام ضد الاستقطاب السياسى

الأحد، 11 نوفمبر 2018 11:21 ص
فيديو.. قنصل فرنسا: الاحتفال بموتانا دعوة للسلام ضد الاستقطاب السياسى جانييانا ايريرا قنصل عام فرنسا
الإسكندرية _ هناء أبو العز
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قالت جانييانا ايريرا، قنصل عام فرنسا، إن الاحتفال بالذكرى المئوية للجنود الفرنسيين فى الحرب العالمية الأولى، يمثل دعوة للسلام، خاصة مع وجود نوع من الاستقطاب السياسى حول العالم، مشيرة إلى كلمة الرئيس ماكرون مع 60 من دول العالم للتفكير حول السلام، فى منتدى السلام.
 
وتغنى طلاب المدارس الفرنسية صباح اليوم، على هامش الاحتفال بالذكرى المئوية، بقصيدتين حول الرحلة إلى الحرب وروح الجنود قبل الحرب، وقصيدة حول السلام وبعد الحرب العالمية الأولى.
 
وأكدت على ضرورة معرفة الأجيال الجديدة بما حدث فى الماضى، لذا تم دعوة بعض طلاب المدارس، للوقوف على  تاريخ جنود فرنسا الذين شاركوا  فى الحرب العالمية الأولى.
 
 
 

 


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