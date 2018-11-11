فيديو.. قنصل فرنسا: الاحتفال بموتانا دعوة للسلام ضد الاستقطاب السياسى

وتغنى طلاب المدارس الفرنسية صباح اليوم، على هامش الاحتفال بالذكرى المئوية، بقصيدتين حول الرحلة إلى الحرب وروح الجنود قبل الحرب، وقصيدة حول السلام وبعد الحرب العالمية الأولى.

وأكدت على ضرورة معرفة الأجيال الجديدة بما حدث فى الماضى، لذا تم دعوة بعض طلاب المدارس، للوقوف على تاريخ جنود فرنسا الذين شاركوا فى الحرب العالمية الأولى.