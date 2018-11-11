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فيديو.. الأمطار الرعدية الكثيفة تضرب شوارع البحرين

الأحد، 11 نوفمبر 2018 11:46 ص
فيديو.. الأمطار الرعدية الكثيفة تضرب شوارع البحرين أمطار - أرشيفية
كتب محمد مصطفى
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شهدت عدة مناطق البحرين صباح اليوم اللأحد هطول أمطار رعدية غزيرة، تسببت حالة خوف لدى المواطنين والمقيمين فى المملكة.

 

وبالرغم من أن تساقط الأمطار الغزيرة استمر لمدة تبلغ حوالى نصف الساعة فقط، إلا أنها سببت أضرارًا كبيرة، وأدت إلى غرق العديد من الشوارع بالمياه، وتشهد حاليًا أغلب الشوارع ازدحامًا شديدًا بالرغم من توقف الأمطار عن التساقط.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

البحرين الآن... #عاجل_الإمارات

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وأفاد موقع الأيام البحرينى، أن أولياء أمور فضلوا اصطحاب أبنائهم من المدارس، وفى الوقت الذى بعثت بعض الإدارات للأهالى رسائل نصية قصيرة مطمئنة، طلبت إدارات مدارس خاصة ورياض أطفال من أولياء الأمور اصطحاب الأبناء من المدرسة، مراعاة لسوء وتقلب الأحوال الجوية.


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