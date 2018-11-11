فيديو.. أهم 30 سؤالا أرسلها المصريون لدار الإفتاء

كتب لؤى على

تلقت دار الإفتاء العديد من الأسئلة التى تشغل بال المصريين، وقامت بالرد عليها من خلال خدمة البث المباشر على صفحة الفيس بوك، وتنوعت الأسئلة ما بين سؤال: ما هي أحب الأعمال إلى الله، ادخار الأموال فى البريد حرام أم حلال؟ حكم تعويض بوليصة التأمين؟، حكم سب الدين، حكم هجر الزوجة في الفراش؟، حكم من أكل أو شرب سهوا أثناء الصيام؟، دعاء لمن تأخر فى الذرية، حكم من أكل دون تحري وقت الإفطار أو الإمساك عن الطعام؟، حكم وضع المكياج؟، كيف آخذ حقي ممن سبني؟،هل تصح صلاة المرأة إذا ظهرت قدمها؟،هل زكاة المال تجب في عائد شهادات الاستثمار؟.

هل مقوي الأظافر يُبطل الوضوء؟، هل يجوز هجر الأم وقطيعتها في حال الأذى؟،ه ل يجوز لي قطع رحمي لأبر بيمين زوجي؟،هل يجوز صلاة النوافل بنية القضاء لعدم علم عدد الفروض الفائتة؟، هل يجوز الصيام فى شهر شوال بنيتى القضاء والستة من شوال؟

ما هي أحب الأعمال إلى الله ؟



ادخار الأموال فى البريد حرام أم حلال؟



حكم تعويض بوليصة التأمين؟



حكم سب الدين



حكم من أكل أو شرب سهوا أثناء الصيام؟



حكم من أكل دون تحري وقت الإفطار أو الإمساك عن الطعام؟



حكم هجر الزوجة في الفراش؟



حكم وضع المكياج؟



دعاء لمن تأخر فى الذرية



كفارة المفطر فى رمضان غير متعمد



كيف آخذ حقي ممن سبني؟



كيفية صلاة سنة الظهر



ما أحب الصدقات عن المتوفى؟



ما حكم صلاة الفرائض فى المنزل؟



ماذا تفعل المرأة المتوفى زوجها أثناء العدة؟



مواصفات الزي الشرعي للمرأة



هل ارتداء البنت للبنطلون حرام؟



هل أقبل الزواج برجل متزوج ولديه أولاد؟



هل التحدث أثناء الوضوء يبطله؟



هل تجب الأضحية في حال عدم الاستطاعة؟



هل تصح المساهمة في ثمن العقيقة؟



هل تصح صلاة المرأة إذا ظهرت قدمها؟



هل زكاة المال تجب في عائد شهادات الاستثمار؟



هل لبس العدسات اللاصقة حرام؟



هل مقوي الأظافر يُبطل الوضوء؟



هل يجوز الصيام فى شهر شوال بنيتى القضاء والستة من شوال؟



هل يجوز تغيير النية في الصلاة؟



هل يجوز صلاة النوافل بنية القضاء لعدم علم عدد الفروض الفائتة؟



هل يجوز لي قطع رحمي لأبر بيمين زوجي؟