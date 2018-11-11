فيديو.. أمهات حرمهن الطلاق من أولادهن " حكايات الدموع والألم "

كتبت أسماء شلبى

فى ظل قوانين عاجزة عن عقاب الأباء مرتكبى جريمة عدم تسليم طفل لحاضنته بدافع العند وكارثة عدم تنفيذ الأحكام.

يفتح "دوت مصر" ملف احتجاز الأطفال وحرمان آلاف الأمهات من ممارسة حقهن الطبيعى فى تربية أبنائهن