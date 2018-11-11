الرئيسية أخبار عاجلة فيديو.. أمهات حرمهن الطلاق من أولادهن " حكايات الدموع والألم " الأحد، 11 نوفمبر 2018 05:30 م محكمة الاسره كتبت أسماء شلبى إضافة تعليق فى ظل قوانين عاجزة عن عقاب الأباء مرتكبى جريمة عدم تسليم طفل لحاضنته بدافع العند وكارثة عدم تنفيذ الأحكام. يفتح "دوت مصر" ملف احتجاز الأطفال وحرمان آلاف الأمهات من ممارسة حقهن الطبيعى فى تربية أبنائهن إضافة تعليق قانون الاحوال الشخصية حق الرؤية قانون الرؤية رؤية الاطفال قانون الطلاق تعرف على إجراءات "الزراعة" لمواجهة بيع اللقاحات البيطرية المغشوشة × 10 معلومات طارق شوقى يوضح حقيقة حديثه عن إلغاء مجانية التعليم سياحة المؤتمرات "الجوكر" الغائب عن الخريطة السياحة المصرية.. إسبانيا تكسب مليارات سنويا بالاجتماعات الدولية.. "شرم الشيخ" قادرة على المنافسة عالميا.. وخبراء: نمتلك المقومات الطبيعية والتجهيزية ونحتاج خطة تسويق محمد حفظى رئيس مهرجان القاهرة السينمائى فى ندوة" اليوم السابع" :أسعى لنقل المهرجان للعالمية.. لو لم أشعر بفارق ملموس سأنسحب.. ليلوش قال لى: "آجى اتشتم ليه مش عايز وجع دماغ"..و هناك تربص بالمهرجان السيتى يستضيف مانشستر يونايتد فى قمة التلميذ والأستاذ صور.. فنانون ورياضيون اشتركوا فى عشقهم للكلاب لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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