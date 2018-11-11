فى اليوم العالمى للعزاب.. كل ما تريد معرفته عن 13.6 مليون أعزب فى مصر

كتبت- هبة حسام

تحتفل الكثير من دول العالم، فى يوم 11 نوفمبر من كل عام، باليوم العالمى للعزاب "كلٌ على طريقته"، حيث بدأ الاحتفال بهذا اليوم بين الصينين، عندما لاحظت شركة على بابا الصينية لبيع الهدايا، انخفاض المبيعات خلال شهر نوفمبر، فقامت باختراع هذا اليوم ليكون عيداً للعزاب، وبالفعل سرعان ما انتشر الاحتفال بهذا اليوم ليس بين الصينين فقط ولكن فى كثير من دول العالم.

تم اختيار يوم 11/ 11 لغير المتزوجين، لإشارة هذا الرقم للوحدة بسبب تكرار الرقم الفردى "1" أربعة مرات على التوالى، كما بدأ الاحتفال بهذا اليوم العالمى منذ عام 2009، عندما قررت شركة على بابا اختراع هذه المناسبة لتحث كل شخص أعزب على أن يهدى لنفسه هدية، وبالفعل منذ ذلك الحين يحتفل الكثير من الشباب الأعزب حول العالم بـ "يوم العزاب".

فى مصر، يوجد نحو 13.689 مليون أعزب من إجمالى عدد السكان فى عمر 18 عام فأكثر، وذلك بحسب بيانات التعداد السكانى لعام 2017 الصادرة عن جهاز الإحصاء، من بينهم 8.973 مليون ذكر، و 4.715 مليون أنثى، كما يزيد عدد العزاب فى الحضر عن الريف، إذ يبلغ عددهم فى الحضر 7.212 مليون فرد "ذكر وأنثى"، بينما يبلغ فى الريف 6.476 مليون فرد.

وسجلت محافظة القاهرة، أعلى المحافظات من حيث أعداد العزاب بها، إذ تستحوذ على 1.959 مليون شخص من إجمالى عدد العزاب، تليها محافظة الجيزة بـ 1.292 مليون أعزب، ثم محافظة الإسكندرية بنحو مليون أعزب "شاب وفتاة"، وفى المقابل، سجلت محافظة جنوب سيناء أقل عدداً بـ 11.588 ألف أعزب، سبقتها محافظة الوادى الجديد بعدد عزاب بها بلغ، 31.464 ألف فرد.

توزيع أعداد العزاب "13.6 مليون أعزب" على محافظات الجمهورية من الأكثر فالأقل، كالتالى:

1- محافظة القاهرة: 1.959 مليون أعزب.

2- محافظة الجيزة: 1.292 مليون أعزب.

3- محافظة الإسكندرية: 1.008 مليون أعزب.

4- محافظة الشرقية: 861 ألف أعزب.

5- محافظة الدقهلية: 806.137 ألف أعزب.

6- محافظة سوهاج: 726.814 ألف أعزب.

7- محافظة القليوبية: 718.983 ألف أعزب.

8- محافظة البحيرة 708.266 ألف أعزب.

9- محافظة الغربية: 689.608 ألف أعزب.

10- محافظة المنيا: 678.663 ألف أعزب.

11- محافظة أسيوط: 637.381 ألف أعزب.

12- محافظة المنوفية: 557.963 ألف أعزب.

13- محافظة قنا: 481.063 ألف أعزب.

14- محافظة كفر الشيخ: 423.995 ألف أعزب.

15- محافظة الفيوم: 392.105 ألف أعزب.

16- محافظة بنى سويف: 365.495 ألف أعزب.

17- محافظة أسوان: 269.320 ألف أعزب.

18- محافظة الأقصر: 234.562 ألف أعزب.

19- محافظة دمياط: 208.355 ألف أعزب.

20- محافظة الإسماعيلية: 177.589 ألف أعزب.

21- محافظة بورسعيد: 149.658 ألف أعزب.

22- محافظة السويس: 134.560 ألف أعزب.

23- محافظة شمال سيناء: 63.958 ألف أعزب.

24- محافظة مطروح: 47.715 ألف أعزب.

25- محافظة البحر الأحمر: 51.693 ألف أعزب.

26- محافظة الوادى الجديد: 31.464 ألف أعزب.

27- محافظة جنوب سيناء: 11.588 ألف أعزب.