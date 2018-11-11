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فلاح يقتل شقيقته بسبب خلاف على الميراث بأسيوط

الأحد، 11 نوفمبر 2018 11:15 م
فلاح يقتل شقيقته بسبب خلاف على الميراث بأسيوط جثة - أرشيفية
أسيوط - هيثم البدري
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لقيت ربة منزل مصرعها على يد شقيقها وذلك فى مشاجرة نشبت بينهما لخلاف على الميراث بالقوصية فى محافظة أسيوط.

 

تلقى اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط إخطارا من العميد اسامة عبد الحفيظ مأمور مركز شرطة القوصية بوصول بلاغ من الأهالى بقتل أخ لأخته، وعلى الفور انتقلت قوات من مباحث القوصية إلى موقع الحادث وبالفحص والمعاينة تبين مقتل "أميرة مصطفى كامل فرج الله " ٣٥سنة ربة منزل متزوجة.

 

وأشارت التحريات أن مرتكب الواقعة هو "أحمد مصطفى كامل فرج الله" ٣٩ سنة وأنه قام بقتل أخته وذلك فى مشاجرة نشبت بينهما لخلاف على الميراث.

 

تم ضبط المتهم ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى القوصية المركزى وتحرير المحضر اللازم وجار العرض على النيابة واستكمال الإجراءات القانونية.

 


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