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فريق بحثى مصرى ألمانى يتوصل لعلاج الشلل الرعاش

الأحد، 11 نوفمبر 2018 02:35 م
فريق بحثى مصرى ألمانى يتوصل لعلاج الشلل الرعاش شلل رعاش - أرشيفية
أ.ش.أ
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استطاع فريق بحث مصرى ألمانى، الكشف عن "جين جديد" يزيد من فرص الإصابة بالشلل الرعاش، حيث نجح فريق العلماء المصريين والألمان باستخدام تقنيات الجيل الجديد من التحليل "الجينى" فى عزل "جين" يعتقد أنه يزيد من فرصة الإصابة بالمرض حال التعرض للمبيدات الحشرية، فيما يعد الجين المشار إليه بأنه المسئول عن تخلص الجسم من هذه المواد السامة.

ويعد هذا البحث أحد مخرجات مشروع ممول من الهيئة الألمانية للتبادل العلمى "دى إيه إيه دى".

يذكر أن التعاون بين جامعة المنصورة وجامعة ميونيخ التقنية، قد بدأ منذ عام 2002، وتوالى انضمام باحثين مشاركين فى المشروع من الجامعات المصرية الأخرى مثل عين شمس وأسيوط وسوهاج وجامعات ألمانية مثل جامعة "كييل".

وصرح الدكتور أشرف سويلم، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، بأن الباحثين بجامعة المنصورة على درجة عالية من الكفاءة والدقة العلمية التى تؤهلهم للتميز العلمى بمجرد توفر الشراكات الجادة مع شركاء مثل الجامعات الألمانية وهيئة "دى إيه إيه دى" مؤكدا أن الجامعة تحرص على التواصل مع أبنائها من خلال مكتب العلاقات الدولية لإظهار النجاحات، وتذليل العقبات

وقدم الدكتور أشرف عبد الباسط التهنئة للفريق البحثى متمنيا دوام الرقى والتميز لجميع الباحثين والعلماء بجامعة المنصورة، مؤكدا على ضرورة بناء الشراكات العلمية مع المؤسسات الدولية للارتقاء بمستوى الجامعة علميا وتعليميا.


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