فاروس يتوقع تحقيق بنك كريدى أجريكول نمواً فى صافى الدخل بنسبة 13%

كتب هانى الحوتى

توقع بنك الاستثمار فاروس، أن يحقق بنك كريدى أجريكول نموًا فى صافى الدخل نسبته 13% فى عام 2019، وعائد على متوسط حقوق المساهمين بنسبة 34%، كما توقعت أن يبلغ العائد من أرباح الأسهم 6.7% من صافى دخل عام 2018، منوهة إلى أن البنك يحتل مركزًا متقدمًا فى قائمة أفضل موزعى أرباح الأسهم.

ويتداول سعر سهم بنك كريدى أجريكول عند مضاعفات جذابة، تبلغ 5.8 مرة كمضاعف ربحية لعام 2019، و1.8 مرة كمضاعف قيمة دفترية لعام 2018، وتقل هذه المضاعفات عن مضاعف ربحية بنك التجارى الدولى البالغ 9 مرة لعام 2019، ومضاعف القيمة الدفترية البالغ 2.1 مرة لعام 2019.

وأرجع فاروس، ارتفاع أرباح بنك كريدى خلال الربع الثالث لعام 2018، حيث سجل صافى الأرباح بقيمة 584 مليون جنيه، مرتفعًا بنسبة 19% ربعيًا و5% سنويًا؛ إلى أولا نمو صافى الدخل من الفائدة (+9% ربعيًا، +2% سنويًا)، ثانيا الانخفاض المحتمل فى المخصصات المحجوزة فى الربع الثالث، بعدما وصل معدل التغطية إلى 247% فى الربع الماضى، وتحسن معدل القروض المتعثرة ليسجل 2.3% فى الربع السابق، ثالثا التحكم المحتمل فى النفقات التشغيلية، رابعا انخفاض معدل الضريبة الفعلى، حيث وصل إلى 20% فى الربع الثالث منخفضًا من 22% فى الربع الثانى.

وتابعت مع ذلك، شهدت الميزانية نموًا طفيفًا على مستوى الإقراض بعد ارتفاعه فى الربع الماضى بنسبة 14% ربعيًا، بينما سجل التمويل ارتفاعًا 10%، متيحًا مزيدًا من الأموال الممكن استثمارها فى أدوات الخزانة.