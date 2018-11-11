فاروس تبقى على توصياتها للبنك التجارى عند قيمة عادلة 105 جنيهات للسهم

كتب هانى الحوتى

أبقى بنك الاستثمار فاروس، على توصياته المحايدة على سهم البنك التجارى الدولى عند قيمة عادلة مقدارها 105 جنيهات، مضيفة أنه عند السعر السوقى الراهن، تتفوق احتمالات صعود السهم عن احتمالات انخفاضه وفقًا إلى منطق التحليل الأساسى.

ويتداول سهم البنك التجارى الدولى عند مضاعف ربحية مقداره 9 مرة ومضاعف قيمة دفترية مقداره 2.1 مرة، وذلك لعام 2019، وتقل هذه المضاعفات عن المتوسط التاريخى البالغ 3 مرة والمسجل فى "أوقات الزهو والانطلاق".

وعدد فاروس، من النقاط الإيجابية الأساسية للقوائم المالية للبنك التجارى الدولى خلال الربع الثالث من هذا العام، على الرغم من ضعف نشاط الإقراض؛ وهى ارتفاع مستويات الهوامش، تحقق نتيجة زيادة مخصص استثمارات الخزانة، حيث إنها تشكل 40% من إجمالى الأصول اعتبارًا من سبتمبر 2018 مقارنة مع 37% اعتبارًا من يونيو 2018.

وأضاف أنه ارتفع هامش صافى الفائدة إلى 7.8%، ولكن بعد الحد من تأثير معالجة محاسبية غير متكررة خاصة بفوائد غير مكتسبة بقيمة 1,057 مليون جنيه، جرى إثباتها فى الدخل من الفائدة، انخفض إلى 6.3%، مع ذلك، ماتزال هذه النسبة أعلى من النسبة المسجلة فى الربع الثانى (5.6%) بعد الحد من تأثير معالجة فوائد غير مكتسبة بقيمة 761 مليون، ثالثا تحسن الدخل من الاستثمارات، عوض الانخفاض الربعى المسجل على مستوى الدخل من الرسوم والعمولات، رابعا تحسن مستويات الكفاءة، حيث انخفض معدل التكلفة إلى الدخل بواقع 400 نقطة أساسية إلى 22%، خامسا قوة قاعدة رأس المال، حيث سجل معدل كفاية رأس المال 19.1%.

غير أنها حذرت من انخفاض محفظة القروض بنسبة 1.9% ربعيًا، نتيجة انخفاض تمويل الشركات فى المقام الأول بواقع 3.5% ربعيًا، لكن قروض التجزئة عوضت شيئًا من هذا الانخفاض بعدما سجلت نموًا بنسبة 5.2% ربعيًا، وارتفاع معدل الضريبة الفعلى من 21% فى الربع الثانى إلى 26% فى الربع الثالث.