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غرفة الأثاث: إمكانية فتح حساب بالبنك الأهلى لحظيا للتقسيط من "فيرنكس أند ذا هوم"

الأحد، 11 نوفمبر 2018 09:00 م
غرفة الأثاث: إمكانية فتح حساب بالبنك الأهلى لحظيا للتقسيط من "فيرنكس أند ذا هوم" أحمد حلمى رئيس غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات
كتبت – منى ضياء
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قال أحمد حلمى رئيس غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، إن الاتفاق مع البنك الأهلى لإتاحة خدمات البيع بالتقسيط على 12 شهرا بدون فوائد خلال فعاليات معرض فيرنكس آند ذا هوم فى دورته الأولى الشهر الجارى، ستسهل عملية شراء الأثاث بدون البحث عن عناء التمويل.

وأوضح حلمى لـ”اليوم السابع”، أن يمكن لرغبى الشراء الجادين فتح حساب مصرفى بالبنك الأهلى بالبطاقة الشخصية من داخل المعرض، حيث سيتواجد مندوب من البنك طوال ساعات عمل المعرض لتسهيل المهمة وتيسيرا على المشترين.

ويجرى القائمون على تنظيم المعرض مفاوضات مع بنوك أخرى لتقديم خدمات التمويل سواء للمشترين من خلال البيع بالتقسيط، أو لتمويل العارضين أنفسهم، أسوة باتفاق البنك الأهلى، بحسب حلمى.

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات الدورة الأولى من معرض فيرنكس آند ذا هوم يوم 22 نوفمبر الجارى، وحتى 25 من الشهر، ويتم تخصيص هذه الدورة للبيع المحلى، وجميع المعروضات من الصناعة المصرية الخالصة.

وتم ترتيب وتحديد مواعيد 4 دورات للمعرض، ستكون الثانية فى فبراير 2019، وتنعقد الدورة الثانية فى الفترة من 21 إلى 24 فبراير 2019، الدورة الثالثة من 17 إلى 20 اكتوبر 2019، والدورة الرابعة من 12 إلى 16 فبراير 2020، والذى تنظمه كل من غرفة صناعة الأثاث والأخشاب باتحاد الصناعات، والمجلس التصديرى للأثاث.


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غرفة صناعة الأثاث

فيرنكس آند ذا هوم




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