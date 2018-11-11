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غدًا.. محافظ كفر الشيخ يفتتح أول محطة لإنتاج الكهرباء من مخلفات الصرف الصحى

الأحد، 11 نوفمبر 2018 01:56 م
غدًا.. محافظ كفر الشيخ يفتتح أول محطة لإنتاج الكهرباء من مخلفات الصرف الصحى الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان
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يفتتح الدكتور إسماعيل طه محافظ كفر الشيخ، أول محطة لإنتاج الطاقة الكهربائية النظيفة من البيوجاز على مستوى الشرق الأوسط بمحطة صرف كفر الشيخ الرئيسية بسخا جنوب مدينة كفر الشيخ، غداً الاثنين ، باستثمارات قدرها 100مليون جنيه لإنتاج 2 ميجا وات كهرباء من البيوجاز المنتج من الحمأة" مخلفات الصرف الصحي" لتكون المحطة الأولى على مستوى الشرق الأوسط التى تستخدم هذه التكنولوجيا لتحقيق الاكتفاء الذاتى من التيار الكهربائى اللازم للتشغيل، وستطبق التجربة فى 7 محطات بكفر الشيخ.

كما سيفتتح المحافظ مركز خدمة العملاء بمحطة مياه الشرب بالحامول، ومشروع الصرف الصحى بالنظام اللامركزى بالتجمع السكنى بالزاوية بمركز الرياض، وسيطلق الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه بكفر الشيخ.

وذلك بحضور المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وقيادات شركة مياه الشرب و الصرف الصحي.

يذكر أن اليوم السابع انفردت بتحقيق تم نشره يوم الأربعاء، 19 سبتمبر ،بعنوان فيديو وصور.. "البيوت هتنور من روث الماشية ومخلفات الصرف".. إنشاء وحدة لإنتاج البيوجاز فى كفر الشيخ.. المشروع يضيف 2 ميجاوات إلى شبكة الكهرباء.. ويقضى على انتشار الروائح الكريهة ويحول المخلفات لموارد استثمارية.

 


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فيديو وصور.. "البيوت هتنور من روث الماشية ومخلفات الصرف".. إنشاء وحدة لإنتاج البيوجاز فى كفر الشيخ.. المشروع يضيف 2 ميجاوات إلى شبكة الكهرباء.. ويقضى على انتشار الروائح الكريهة ويحول المخلفات لموارد استثمارية

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