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غدا طقس معتدل.. وأمطار بالسواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 25 درجة

الأحد، 11 نوفمبر 2018 11:13 ص
غدا طقس معتدل.. وأمطار بالسواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 25 درجة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الإثنين طقس لطيف معتدل على أغلب الأنحاء نهارا لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره ، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد 
 
وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية  والرياح أغلبها شمالية غربية  خفيفة.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الإثنين  بالقاهرة العظمى 25  والصغرى 16 درجة ، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 23 والصغرى 14 درجة ، وسوهاج العظمى 26 والصغرى 14 درجة، وقنا العظمى 27 والصغرى 14، وأسوان العظمى  28  والصغرى 16 درجة.
 
 

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