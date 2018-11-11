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عمر أفندى: افتتاح فرع عرابى ديسمبر المقبل ومشروع عقارى خلفه بـ100 مليون جنيه

الأحد، 11 نوفمبر 2018 06:00 ص
عمر أفندى: افتتاح فرع عرابى ديسمبر المقبل ومشروع عقارى خلفه بـ100 مليون جنيه اللواء أيمن سالم مع الزميل عبد الحليم سالم
كتب عبد الحليم سالم
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كشف اللواء أيمن سالم رئيس مجلس إدارة شركة عمر أفندى، إحدى شركات القابضة للتشييد والتعمير، إنه سيتم افتتاح فرع أحمد عرابى 1 ديسمبر المقبل بعد تطويره.

وأضاف أيمن سالم لـ"اليوم السابع" أنه سيتم بناء عقار خلف مبنى عرابى، وتم الانتهاء من الرسومات، وجارى استخراج التراخيص من حى العجوزة بتكلفة 100 مليون جنيه ونسعى للشراكة مع شركات شقيقة فى المشروع.

وحول مديونيات الشركة قال إنه تم سداد 43 مليون جنيه للموردين من اجمالى 80 مليون جنيه، وتم الجدولة على سنتين لبقية المبلغ،علاوة على أن الشركة دفعت 80% من ديونها للبنوك، مشيرا إلى أن هناك نزاع بين الشركة والتأمينات حول قيمة المستحقات التأمينية.

وأكد اللواء أيمن سالم  أن مفاوضات الشركة من البنك الأهلى مستمرة للحصول على وديعة الشركة التى تزيد عن 100 مليون جنيه، لافتًا إلى أن الوديعة كفيلة بحل مشكلات الشركة بشكل كبير خاصة مستحقات الموردين وبعض الجهات الحكومية.


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