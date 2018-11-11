على المصيلحى: التحول للدعم النقدى يجب ربطه بمعدلات التضخم والأسعار

أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الدعم النقدى أكثر كفاءة من العينى، موضحا أن التحول للدعم النقدى المشروط يجب أن يكون مرتبطا بمعدلات التضخم والأسعار.
وأوضح المصيلحى، خلال كلمته باجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الدعم أداة هامة للحماية الاجتماعية، وأن قرار التحول للدعم النقدى أو الإبقاء على الدعم العينى لن يؤخذ إلا بالحوار مع أعضاء البرلمان باعتبارهم ممثلين للمجتمع.
وفيما يتعلق بتحديد مستحقى الدعم، قال المصيلحى إن الفئات الأكثر احتياجا تم تحديدها فى قرار إضافة المواليد بدخل شهرى 3500 أو 2500، أو من يحصل على معاش ضمان أو المرأة المعيلة.
وأضاف الوزير أنه سيتم وضع المؤشرات التى تمكن الدولة من تحديد مستحقى الدعم الكلى والجزئى وغير المستحقين، لافتا إلى أنه حتى الآن هناك توجه لأن يكون من يتقاضى 7000 جنيه دخل شهرى أو يزيد عنه سيكون غير مستحق للدعم ومن يقل عنه سيكون مستحق، لافتا إلى أن هذا الرقم غير نهائى ولم يتم الاتفاق عليه، إلى جانب استهلاك الكهرباء والضرائب وبعض المعايير الأخرى.
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مشمش
الموضوع ببساطه..انت بتعطى اى فرد مستحق للتموين ب ٥٠ جنيه سلع ( ارز وزيت وارز وسكر وغيره )
😀😁...ببساطه اعطى كل مستحق للتموين..ال ٥٠ جنيه..وهو يشترى بنعرفته ما يريد...وبدون هذه المنظومه الفاسده التى تسمى الدعم العينى الذى بها فساد بالمليارات..واللهى الدغم النقدى يوفر للدوله مليارات...ولكن فيه ناس مستفيده من الدعم العينى وفساده
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بواسطة:
مشمش
الوزير بتصريحه هذا بيتلكك.لتحويل الدعم الى دعم نقدى..بدلا من الدعم العينى الذى به فساد بالمليارات
😎😬😬😬😬😬😬😬😬
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أحمد تبوك
الحل 10 دولار أمريكي للفرد المستحق في الشهر بسعر البنك المركزي بحد أقصى 50 دولار للأسرة
مع إلغاء الدعم على المواد التموينية والمحروقات والغاز والبوتجاز والكهرباء والمياه مع فتح الباب على مصراعيه للشعب لتدبير أحتياجاته من الداخل أو الخارج بحرية كاملة وألغاء جميع الأستثناءات في قوانين الجمارك لتكون الضريبة الجمركية مرتبطة بالسلعة المستوردة وليس بمن يستوردها