عثمان الخشت: طلاب جامعة القاهرة أدركوا أن مظلتها أكبر من الحزبية

وائل ربيعى

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن طلاب الجامعة أدركوا أن مظلة الجامعة أكبر من المظلة الحزبية لأنها صاحبة تقاليد عريقة وتاريخية، مشيرا إلى أن أعمال الانتخابات تسير بشكل منتظم على مستوى الكليات التى تجرى فيها.

وأضاف الخشت، بكلمته خلال الجولة التفقدية التى أجراها اليوم الأحد على الانتخابات الطلابية، التى تجرى أولى فعالياتها اليوم باختيار أعضاء لجان الاتحادات الطلابية بالكليات، أن الجامعة تحظر استخدام الشعارات الدينية والحزبية والسياسية خلال العملية الانتخابية طبقا لما تنص عليه اللائحة الطلابية.