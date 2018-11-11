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عثمان الخشت: طلاب جامعة القاهرة أدركوا أن مظلتها أكبر من الحزبية

الأحد، 11 نوفمبر 2018 01:45 م
عثمان الخشت: طلاب جامعة القاهرة أدركوا أن مظلتها أكبر من الحزبية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
وائل ربيعى
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قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن طلاب الجامعة أدركوا أن مظلة الجامعة أكبر من المظلة الحزبية لأنها صاحبة تقاليد عريقة وتاريخية، مشيرا إلى أن أعمال الانتخابات تسير بشكل منتظم على مستوى الكليات التى تجرى فيها.
 
وأضاف الخشت، بكلمته خلال الجولة التفقدية التى أجراها اليوم الأحد على الانتخابات الطلابية، التى تجرى أولى فعالياتها اليوم باختيار أعضاء لجان الاتحادات الطلابية بالكليات، أن الجامعة تحظر استخدام الشعارات الدينية والحزبية والسياسية خلال العملية الانتخابية طبقا لما تنص عليه اللائحة الطلابية.
 
 

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طلاب جامعة القاهرة

الشعارات الحزبية

عثمان الخشت




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