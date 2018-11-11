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عاطلا بولاق الدكرور يعترفان باستخدام الملاكى فى ترويج الترامادول

الأحد، 11 نوفمبر 2018 01:00 ص
عاطلا بولاق الدكرور يعترفان باستخدام الملاكى فى ترويج الترامادول المتهمين
كتب بهجت أبو ضيف
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اعترف عاطلان متورطان فى الاتجار بالمواد المخدرة، عقب ضبطهما ببولاق الدكرور، وبحوزتهما 14 ألف قرص مخدر لعقار الترامادول، أنهما كانا يستعدان لترويج المضبوطات على عملائهما بصفط اللبن، وشارع ناهيا، وأنحاء دائرة بولاق الدكرور، بالإضافة إلى عدة مناطق متفرقة.

وأضاف المتهمان "سامح.و" 31 سنة و" حسن.ش" 27 سنة، أنهما يستخدمان سيارة ملاكى خاصة بالمتهم الأول يتولى قيادتها، لترويج المواد المخدرة على عملائهما، وذكرا أنهما يتواصلان مع عملائهما هاتفيا، لتحديد أماكن البيع.

وكشفت تحريات ضباط مباحث بولاق الدكرور، إلى أن المتهم الأول سابق اتهامه فى قضية مخدرات، كما تم التحفظ على الهاتفين المحمول ملك المتهمين لفحصهما، وتحديد عملائهما من تجار المخدرات تمهيدا لضبطهم.

واستنادا لاقوال المتهمين، وتحريات رجال المباحث، أمرت النيابة بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.

 

 


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