طلاب دار العلوم فى الدعاية الانتخابية: "انتخبوا أخوكم.. ورجال أفعال لا أقوال"

كتب وائل ربيعى

ظهرت الدعاية الانتخابية لأول مرة بانتخابات اتحاد الطلاب بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، حيث استخدم الطلاب شاشة عرض الكلية بالساحة الداخلية لها فى الإعلان عن برامجهم الانتخابية مصحوبة بصور لهم.

وعلق الطلاب مجموعة كبيرة من اللافتات بساحة الكلية الداخلية مكتوب عليها العديد من الشعارات الانتخابية من بينها "رجال أفعال لا أقوال، وانتخبوا أخوكة للجنة الثقافية" إذ أن هذا المشهد كان الأول من نوعه بالانتخابات الطلابية على مستوى الجامعات.

وبدأت جامعة القاهرة الجولة الأولى من انتخابات الطلاب لإختيار أعضاء اللجان على مسـتوي الكليات، وعددها 7 لجان، وذلك بفتح لجان التصويت أمام الطلاب لاختيار أعضاء اللجان على مسـتوي الكليات وفرز الأصـوات في نفس اليوم، وتعلن النتيـجة عقب انتهاء عملية الفرز، بينمـا تجري الإعـادة في هذه المـرحلة في اليوم التالي.

ويتنافس على عضوية اللجان الطلابية عى مستوى الكليات 1093 طالبا وطالبة. وسوف تجرى الإنتخابات فى 15 كلية، بعد حسم المقاعد الخاصة بعضوية اللجان الطلابية “بالتزكية” فى 5 كليات، هى الزراعة، والتربية للطفولة المبكرة، وطب الأسنان والآداب، والحاسبات والمعلومات.