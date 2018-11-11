طفرة بالاستثمارات الصينية بمصر.. خطة البرلمان: 600 شركة تدخل السوق قريبا

كشف الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن طفرة ضخمة فى الاستثمارات الصينية فى مصر ستشهدها الفترة القادمة ضمن مبادرة الحزام والطريق.

وأوضح عيسى، خلال اجتماع اللجنة المنعقد الآن، أن هناك مجموعة ضخمة من الشركات الصينية ستدخل مصر، قائلا "أكثر من 600 شركة صينية فى مجالات مختلفة تريد الاستثمار فى مصر، وسنكون ثانى دولة على مستوى العالم يتم إنشاء مركز إعداد الدراسات المالية لمشروعات الطريق الحرير فيها وسيكون تابع لجماعة عين شمس".

وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الصين رصدت 900 مليار دولار مبلغ مبدئى لمشروعات طريق الحرير، لافتا إلى أن مصر يجب أن تسعى لاستغلال هذا الأمر.