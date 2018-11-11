طارق شوقى :مجانية التعليم موجودة منذ 1952 ولا نستطيع إلغائها

كتب محسن البديوى

أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إن الحديث عن إلغاء مجانية التعليم ، أمرغير صحيح ولم يحدث إطلاقًا، مطالبًا بمسائلة من قام بترويج هذه الشائعة ، مشددا على أنه لم يدلى بأى تصريح عن مجانية التعليم، الموجودة منذ عام 1952 ولا نستطيع إلغائها .

وقال شوقى ، فى مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل ، أنه ناقش مع أعضاء مجلس النواب فى حديث مغلق تطوير التعليم، وليس إلغاء مجانية التعليم، لافتًا إلى أن مجانية التعليم لم تتحقق ، وهذا رصد للواقع، لأن الفقير لا يستطيع الدخول إلى مدارس دولية للحصول على خدمة تعليمية جيدة ، مشيرا الى أن تكلفة الدروس والكتب الخارجية والمدارس الخاصة تصل لـ110 مليار جنيه ، فى حين أن ميزانية الوزارة تقدر بـ90 مليار جنيه، لافتا الى ضرورة إيجاد آلية للاستفادة من هذه الأموال جميعها لتطوير التعليم، بدلًا من استفادة قلة من هذه الأموال دون تحقيق جودة التعليم .