ضعف المياه فى بعض المناطق بالشيخ زايد و6 أكتوبر مساء اليوم

كتب أحمد حسن

صرح المهندس مصطفى فهمى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، بأنه نظراً لإصلاح عطل مفاجئ بأحد الطلمبات بمحطة مياه الشيخ زايد، مما يتسبب فى ضعف المياه عن المناطق التالية بمدينة الشيخ زايد (المجاورة 6 بالحى 13 – الحى 17 – مشروع امتداد الربوة)، بجانب بعض المناطق بمدينة 6 أكتوبر، ابتداءً من الساعة 12 مساء اليوم الأحد 11/11/2018، وحتى الساعة 8 صباح غدٍ الإثنين 12/11/2018.

وأوضح المهندس مصطفى فهمى، أن جهاز المدينة يهيب بالمواطنين بتوفير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مشيراً إلى أنه يتم تلقى شكاوى مياه الشرب والصرف الصحى، على مدار الـ 24 ساعة، من خلال الخط الساخن (15100)، الخاص بالمدن الجديدة.​