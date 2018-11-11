video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 11 نوفمبر 2018 01:41 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

ضعف المياه فى بعض المناطق بالشيخ زايد و6 أكتوبر مساء اليوم

الأحد، 11 نوفمبر 2018 01:24 م
ضعف المياه فى بعض المناطق بالشيخ زايد و6 أكتوبر مساء اليوم المهندس مصطفى فهمى رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد
كتب أحمد حسن
إضافة تعليق
صرح المهندس مصطفى فهمى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، بأنه نظراً لإصلاح عطل مفاجئ بأحد الطلمبات بمحطة مياه الشيخ زايد، مما يتسبب فى ضعف المياه عن المناطق التالية بمدينة الشيخ زايد (المجاورة 6 بالحى 13 – الحى 17 – مشروع امتداد الربوة)، بجانب بعض المناطق بمدينة 6 أكتوبر، ابتداءً من الساعة 12 مساء اليوم الأحد 11/11/2018، وحتى الساعة 8 صباح غدٍ الإثنين 12/11/2018.
 
وأوضح المهندس مصطفى فهمى، أن جهاز المدينة يهيب بالمواطنين بتوفير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مشيراً إلى أنه يتم تلقى شكاوى مياه الشرب والصرف الصحى، على مدار الـ 24 ساعة، من خلال الخط الساخن (15100)، الخاص بالمدن الجديدة.​
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الانتهاء من تشطيب مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية نهاية العام الجارى.. نسبة التنفيذ تخطت الـ%80.. المقاولون العرب: المسجد يتسع لـ17 ألف مصلٍ.. وطول المئذنة 92 مترا.. و1000 عامل وفنى يعملون على مدار الساعة

الانتهاء من تنفيذ 34874 وصلة صرف صحى منزلية لخدمة 327 ألف مواطن بـ 13 محافظة

الإسكان تنذر المتخلفين عن استلام وحدات دار مصر.. وشهر مهلة ثم إلغاء التخصيص

كراسات شروط وحدات الإعلان العاشر متاحة بمكاتب البريد حتى أخر يوم حجز

ضعف المياه

الشيخ زايد

الاسكان




لا تفوتك
تعرف على إجراءات "الزراعة" لمواجهة بيع اللقاحات البيطرية المغشوشة × 10 معلومات

تعرف على إجراءات "الزراعة" لمواجهة بيع اللقاحات البيطرية المغشوشة × 10 معلومات

طارق شوقى يوضح حقيقة حديثه عن إلغاء مجانية التعليم

طارق شوقى يوضح حقيقة حديثه عن إلغاء مجانية التعليم

سياحة المؤتمرات "الجوكر" الغائب عن الخريطة السياحة المصرية.. إسبانيا تكسب مليارات سنويا بالاجتماعات الدولية.. "شرم الشيخ" قادرة على المنافسة عالميا.. وخبراء: نمتلك المقومات الطبيعية والتجهيزية ونحتاج خطة تسويق

سياحة المؤتمرات "الجوكر" الغائب عن الخريطة السياحة المصرية.. إسبانيا تكسب مليارات سنويا بالاجتماعات الدولية.. "شرم الشيخ" قادرة على المنافسة عالميا.. وخبراء: نمتلك المقومات الطبيعية والتجهيزية ونحتاج خطة تسويق

محمد حفظى رئيس مهرجان القاهرة السينمائى فى ندوة" اليوم السابع" :أسعى لنقل المهرجان للعالمية.. لو لم أشعر بفارق ملموس سأنسحب.. ليلوش قال لى: "آجى اتشتم ليه مش عايز وجع دماغ"..و هناك تربص بالمهرجان

محمد حفظى رئيس مهرجان القاهرة السينمائى فى ندوة" اليوم السابع" :أسعى لنقل المهرجان للعالمية.. لو لم أشعر بفارق ملموس سأنسحب.. ليلوش قال لى: "آجى اتشتم ليه مش عايز وجع دماغ"..و هناك تربص بالمهرجان

السيتى يستضيف مانشستر يونايتد فى قمة التلميذ والأستاذ

السيتى يستضيف مانشستر يونايتد فى قمة التلميذ والأستاذ

صور.. فنانون ورياضيون اشتركوا فى عشقهم للكلاب

صور.. فنانون ورياضيون اشتركوا فى عشقهم للكلاب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة