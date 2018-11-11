ضبط 900 مخالفة مرورية وسائق لتعاطيه المواد المخدرة أثناء القيادة بقنا

قنا- وائل محمد

تمكنت الإدارة العامة لمرور قنا، من شن حملات مرورية مكبرة على عدد من الميادين العامة بالمحافظة، وذلك فى إطار إعادة الانضباط المرورى للشارع القنائي وضبط المخالفين وتفعيل القانون.

كان اللواء مجدى القاضى مدير أمن قنا ، تلقى أخطارآ يفيد شن حملات مرورية مكبرة بعدد من ميادين المحافظة أسفرت عن ضبط 900 مخالفة مرورية،وضبط سائق لتعاطيه المواد المخدرة أثناء القيادة، وضبط 40 دراجة بخارية بدون لوحات، تم أتخاذ الإجراءات القانونية، بكافة الوقائع وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.