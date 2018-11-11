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ضبط 8 قطع سلاح وأدوات تصنيع أسلحة داخل ورشة بسوهاج

الأحد، 11 نوفمبر 2018 07:05 م
ضبط 8 قطع سلاح وأدوات تصنيع أسلحة داخل ورشة بسوهاج جانب من المضبوطات
سوهاج محمود مقبول
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تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة جرجا من إلقاء القبض على أحد الأشخاص لقيامة بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية  ، والإتجار فيها وبحوزته 8 قطع أسلحة نارية ومعدات التصليح والصيانة .

ترجع الواقعة عقب ورود معلومات أكدت صحتها التحريات ،  مفادها قيام عاطل بإدارة ورشة لتصنيع و إصلاح الأسلحة النارية غير المرخصة متخذاً من منزلة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى،  وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة ،   تم الدفع بمجموعات قتالية برئاسة رئيس مباحث قسم شرطة جرجا وتم استهداف المتحرى عنه " عرفة . م . ع 44 سنة  "  عاطل و سبق إتهامه فى قضية "حيازة سلاح نارى بدون ترخيص"، ومقيم بدائرة القسم وذلك لإدارته ورشة لتصنيع و إصلاح الأسلحة النارية غير المرخصة، متخذاً من منزلة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى ،  وتم ضبطه، وبحوزته 8 طبنجات ومسدسات بعضهم تحت الإصلاح أجزاء امن لأسلحة النارية  والعدد والأدوات المستخدمة فى عملية التصنيع والإصلاح.

بمواجهته المتهم اعترف بنشاطه الإجرامى فى مجال تصنيع وإصلاح الأسلحة النارية، والإتجار فيها وحيازته للمضبوطات تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، وتم العرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

 

 


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