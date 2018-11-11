ضبط 5 أشخاص بسوهاج لاختلاقهم واقعة سرقة 80 ألف جنيه

كتب : إبراهيم أحمد - دينا الحسيني

تمكنت مديرية أمن سوهاج من ضبط 5 أشخاص لقيامهم بإختلاق واقعة سرقة مبلغ مالى 80 ألف جنيه منهم بالإكراه.

وبلغ مركز شرطة طما أن كلٍ من "كامل خ. خ"، 48 سنه، تاجر مواشى مصاب بجرح طعنى أعلى الكتف الأيمن، وحسين "نجل الأول" 21 سنة، عامل، "على هـ. س"، 30 سنه، تاجر مواشى، و"مصطفى" شقيق الثالث، 38 سنه، تاجر مواشى، و"عادل ر. م"، 28 سنه، سائق، ويقيمون بمحافظة أسيوط تعرضوا للسرقة .

وجاء في البلاغ أنهم أثناء استقلالهم السيارة رقم "ى د أ" 7123 نقل قيادة أحدهم بطريق فرعى بناحية كوم العرب بدائرة المركز، فى طريقهم لسوق المواشى بدائرة مركز شرطة طهطا لشراء الماشية استوقفهم خمسة أشخاص مجهولين يستقلون سيارة ملاكى، واستولوا منهم على مبلغ مالى قدره 80 ألف جنيه- هواتفهم المحمولة تحت تهديد الأسلحة النارية والبيضاء، ولاذوا بالفرار ، وفروا هاربين.

وعلى الفور قامت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج بالإشتراك مع قطاع الأمن العام بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة والعمل على ضبط مرتكبيها، أسفرت جهوده إلى عدم صحة الواقعة، وقيامهم باختلاقها بقصد الإستيلاء على المبلغ المالى الذى قاموا بتحصيله من أقاربهم لشراء الماشية.

وعُثر بحوزتهم على مبلغ 61,495 جنيهاً من بينها 20 ألف جنيهاً مخبأة بالصندوق الخلفى للسيارة، وكذا هواتفهم المحمولة ، بمواجهة المتهمين اعترفوا بإرتكاب الواقعة بقصد الإستيلاء على المبلغ المالى لمرورهم بضائقة مالية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.