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ضبط 4010 هاربين من أحكام وتحصيل 156936 جنيها غرامات بالغربية

الأحد، 11 نوفمبر 2018 07:57 م
ضبط 4010 هاربين من أحكام وتحصيل 156936 جنيها غرامات بالغربية حمله امنيه -ارشيفية
الغربية - عادل ضرة
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شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، قادها اللواء سعيد شكرى مدير المباحث الجنائية والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن ضمت ضباط المباحث الجنائية وضباط تنفيذ الأحكام، برئاسة العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى.

أسفرت جهود الحملة المكبرة عن ضبط 4010 هاربين من احكام، منهم 2567حكم فى جنح الغرامات، 1184 حكم فى جنح الحبس الجزئى و185 حكم فى المستأنف، و85 حكم فى مخالفات، و7 أحكام فى جناية وتحصيل 156936 جنيها غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة وتولت النيابة العامة التحقيق.


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