ضبط 394 هارب من أحكام قضائية بحملة أمنية فى القليوبية

تمكنت مباحث القليوبية،من ضبط 394 محكوم عليهم و18 حكم جناية خلال حملة أمنية بمدن المحافظة لضبط العناصر الإجرامية والخطرة وذيول التشكيلات العصابية وكل ما من شأنه مخالفه القانون وإعادة الانضباط الى الشارع القليوبى.

تلقى مدير أمن القليوبية اللواء رضا طبلية،إخطارا من مدير إدارة البحث الجنائى، بضبط 394 محكوم عليهم بإجمالى أحكام منفذة 7142 حكم و992 حكم جزئى و92 حكم مستأنف، وتحصيل 5997 جنيه غرامات وتحرير 113 مخالفة.

كما تم تحرير 112 قضية 25 إشغال طريق - 12 نظافة عامة وبيئة - 12 بائع متجول - 23 إزالة فورية 11 وصلات كهربائية - 10 إعلانات - 15 تنده - 2 قرار غلق - 2 فرش شاى.

كما شنت المباحث حملة أسفرت جهودها عن فحص 34 شقه و64 من قاطنيها وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

كما قاد اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، حملة تفتيشية مكبرة بدائرة مركز شرطة كفر شكر، استهدفت العناصر الإجرامية الخطرة وضمت ضباط مجموعات العمل من إدارة البحث الجنائى بالاشتراك وإدارة المرور مدعومة بمجموعات من إدارة قوات الأمن وذلك لتحقيق التواجد الأمنى بشكل فعال لفرض السيطرة الأمنية وتفعيل القانون وإعلاء هيبة الدولة تحت الأشراف الميدانى لقيادات إدارة البحث الجنائى.

وتأتى الحملة فى إطار توجيهات وزير الداخلية وتعليمات اللواء مساعد الوزير لقطاع الأمن العام بالقيام بحملات يومية على مستوى جميع مديريات الأمن لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومداهمة الأوكار والبؤر الإجرامية وضبط كافة صور الخروج عن الشرعية وذلك فى مجال الحملات المتنوعة واسعة الانتشار لإشعار المواطنين بالتواجد الشرطى الفعال بالشارع المصري

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 9 متهمين من العناصر الخطرة، و5 أسلحه نارية، وقضيتى مخدرات بإجمالى، 55 جم بانجو، وضبط 5 أحكام جنايات، وضبطت مباحث المرور، 116 مخالفة مرورية متنوعة، و61 قضية مرافق متنوعة، و30 قضية تموينية متنوعة.