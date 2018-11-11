ضبط 3 عاطلين بكمية من مخدر الهيروين وسلاح نارى بالخانكة

كتب - نيفين طه

ألقت مباحث القليوبية، القبض على ثلاثة عاطلين، بحوزتهم 250جرام هيروين وسلاح نارى بدائرة مركز الخانكة، تم التحفظ على المتهمين، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من العقيد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى، بضبط كلا من "كريم. ه" 34سنه عاطل، والسابق اتهامه فى عدد 3 قضايا ( مخدرات – سلاح )، و"محمد. م" 36سنه عاطل، السابق اتهامه فى 6 قضايا ( مخدرات – سلاح )، وكريم. م"34سنه عاطل، والسابق اتهامه فى 2 قضية ( مخدرات – سلاح)

وبحوزتهم سلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع، و2 طلقة من ذات العيار وكمية من مسحوق الهيروين المخدر حوالى 250 جرام، ومبلغ مالى 520 جنيه، و3 هاتف محمول وسلاح أبيض مطواة بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية تجارتهم، والمبلغ المالى حصيلة تجارتهم والهواتف للاتصال بعملائهم، تحرر عن ذلك المحضر رقم 19504 لسنة 2018م جنح مركز الخانكة، وتولت النيابة التحقيق.

كما نجحت مباحث تنفيذ الأحكام بالقليوبية، بالقبض على مزارع وعاطل هاربين من حكمى بالسجن بالإعدام، والآخر من 27 حكم حبس بدائرتى مركز بنها وشبين القناطر، تم التحفظ على المتهمين وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

تلقى اللواء علاء فاروق مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطاراً من مباحث تنفيذ الأحكام بالقليوبية، بالقيام بحملة أمنية مكبرة لضبط الهاربين من الأحكام القضائية والجنائية واجبه النفاذ، وأسفرت الحملة عن ضبط المدعو "اشرف ع " 40 سنه فلاح ومقيم دائرة مركز بنها، والمحكوم عليه فى (27 ) حكم حبس جزئى ومستأنف (تبديد إصابة خطأ – مبانى) وضبط المدعو "عادل ش ع " المقيم دائرة مركز شبين القناطر، المحكوم عليه هارب فى القضية رقم 9853 لسنة 2011م جنايات مركز شبين القناطر قتل عمد، كلى رقم 2170 لسنة 2011م ، بالإعدام شنق، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.