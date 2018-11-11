ضبط 211 قطعة سلاح نارى و289 قضية مواد مخدرة فى حملة الأمن العام

كتب :إبراهيم أحمد _ دينا الحسيني

وجه قطاع الأمن العام، عدة حملات أمنية مكبرة، لمدة 10أيام على مستوى مديريات الأمن، لضبط كافة أشكال الخروج على القانون، أسفرت خلال يومها الرابع عن ضبط 211 قطعة سلاح نارى، 289 قضية مواد مخدرة، وتنفيذ العديد من الأحكام القضائية المتنوعة.

ففى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء، تم ضبط 211 قطعة سلاح نارى، 28 بندقية آلية ،38 بندقية خرطوش،18 طبنجة ،127 فرد محلى الصنع ،869 طلقة نارية مختلفة الأعيرة ،30 خزينة طلقات نارية متنوعة.

وفى مجال ضبط قضايا المواد المخدرة، تم ضبط 248 قضية مخدرات ضُبط خلالها كمية من مخدر البانجو وزنت 24,015 كيلو جرام ،كمية من مخدر الحشيش وزنت 11,285 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت1,677 كيلو جرام ،كمية من مخدر الأفيون وزنت 1,110 كيلو جرام ،6953 قرص مخدر.

وفى مجال ضبط قضايا المواد المخدرة التخليقية، تم ضبط 41 قضية، ضبط خلالها 9,606 كيلو جرام استروكس، 3,415 كيلو جرام فودو ، بحوزة 47 متهم.

وفى مجال ضبط المطلوب، ضبطهم وإحضارهم فى قضايا متنوعة تم، وضبط 37 متهم مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا متنوعة.

وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية تم ضبط 3 تشكيلات عصابية ، ضمت 9 متهمين إرتكبوا 22 حادثاً متنوعاً .

وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة والسرقات بالإكراه تم ضبط 17 متهم لقيامهم بإرتكاب أعمال البلطجة، وحوادث السرقات بالإكراه.

وفى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفه نم ضبط 440دراجة نارية مخالفة ،فى مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها تمت إعادة 16 سيارة، 8 دراجات نارية مُبلغ بسرقتها ،فى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 328 حكم جنائى, 21008 حكم حبس جزئى،3857حكم حبس مستأنف ،40282 حكم بالغرامة ،9957 حكم مخالفة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى استمرار الحملات المكبرة لاستهداف، وضبط كل مايشكل خروجاً على القانون.