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ضبط 172قطعة سلاح نارى و225 قضية مواد مخدرة خلال 24ساعة

الأحد، 11 نوفمبر 2018 01:16 م
ضبط 172قطعة سلاح نارى و225 قضية مواد مخدرة خلال 24ساعة سلاح مضبوط-أرشيفية
كتب إبراهيم أحمد _ دينا الحسيني
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قام قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، بمختلف مديريات الأمن بشن حملات مكبرة على مستوى مديريات الأمن، لضبط كافة أشكال الخروج على القانون تسفر فى يومها الخامس عن ضبط 172قطعة سلاح نارى ، 225 قضية مواد مخدرة ، وتنفيذ العديد من الأحكام القضائية المتنوعة
و أسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، خلال الـ 24 ساعة الماضية .
 
فى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء تم ضبط 172 قطعة سلاح نارى على13 بندقية آليه ,29 بندقية خرطوش،بندقية رصاص،21 طبنجة ،108 فرد محلى الصنع ،488 طلقة نارية مختلفة الأعيرة ،20 خزينة طلقات نارية متنوعة.
 
فى مجال ضبط قضايا المواد المخدرة تم ضبط 225 قضية مخدرات، ضُبط خلالها كمية من مخدر البانجو وزنت 51,400 كيلو جرام ،كمية من مخدر الحشيش وزنت 12,778 كيلو جرام ،كمية من مخدر الهيروين وزنت 1,114 كيلو جرام ،كمية من مخدر الأفيون وزنت  785 جرام ،4546 قرص مخدر.
 
و فى مجال ضبط قضايا المواد المخدرة "التخليقية تم ضبط 26 قضية، ضبط خلالها 1,670 كيلو جرام إستروكس ، 830 جرام فودو  بحوزة 27 متهم.
 
وفي ى مجال ضبط المطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا متنوعة  تم ضبط 52 متهم مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا متنوعة. 
 
وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية تم ضبط 3 تشكيلات عصابية ، ضمت 12 متهم إرتكبوا 12حادث متنوع. 
 
وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة والسرقات بالإكراه تم ضبط 17متهم لقيامهم بإرتكاب أعمال البلطجة، وحوادث السرقات بالإكراه.
 
وفى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة تم ضبط 262 دراجة نارية مخالفة ،فى مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها تمت إعادة 12 دراجة نارية مُبلغ بسرقتها.
 
وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ الأحكام القضائية منها 218 حكم جنائى ،13667حكم حبس جزئى ،2533 حكم حبس مستأنف ،29368 حكم بالغرامة ،8265 حكم مخالفة.
 
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى إستمرار الحملات المكبرة لإستهداف وضبط كل مايشكل خروجاً على القانون.
 
 

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