ضبط 15 تاجر مخدرات بكفر شكر وبنها فى حملة أمنية بالقليوبية

كتبت - نيفين طه

ألقى ضباط مكتب المخدرات، بالتنسيق مع رؤساء مباحث الاقسام بالقليوبية، القبض على عددا من تجار المخدرات خلال حمله مشتركة لضبط الشارع القليوبى وضبط مروجى السموم البيضاء، وتم ضبط 15 تاجر مخدرات بحوزتهم، كمية من المواد المخدرة المتنوعة، وتم التحفظ على المخدرات والمتهمين، وتحررت المحاضر اللازمه، واحيلوا جميع المتهمين للنيابة فتولت التحقيق .

كانت تعليمات اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، للواء علاء فاروق مدير المباحث الجنائية، تقضى بتكثيف الحملات الأمنيه على المدن بالتنسيق مع مكتب مكافحة المخدرات ورؤساء مباحث الاقسام لضبط تجار المخدرات والسموم البيضاء.

فقامت حمله مكبرة قادها العميد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى بالخصوص، والعقيد حسنى نصار مفتش مباحث بنها، والعقيد محمد عبد الهادى رئيس فرع البحث الجنائى بشبرا الخيمة.

واستهدفت الحملات مدن قليوب وشبرا الخيمة وكفر شكر وبنها والخصوص وشبين القناطر، وأسفرت عن ضبط 15 تاجر مخدرات بحوزتهم كمية من المواد المخدرة المتنوعة عبارة عن 450 جرام حشيش و 90 جم فودو و200 قرص مخدر، 250 جم أستروكس، 180 جم بانجو، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

كما ألقت مباحث مركز شرطة بنها، القبض على ثلاثة عاطلين كونوا تشكيلا عصابياً تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة السيارات والدراجات النارية، وتم ضبط المسروقات وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطاراً من العقيد حسنى نصار مفتش مباحث شمال القليوبية، بورود معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة بنها قيام كلٍ من "السيد.ا.ف" 35 سنه عاطل، و"حسين. ج" 30 سنه عاطل، و"محمد. ا" 35سنه عاطل، وجميعهم مقيمين بدائرة المركز.

بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم، تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة السيارات، والدراجات النارية، تم إخطار اللواء علاء فاروق مدير المباحث الجنائية.