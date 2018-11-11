ضبط 13 قطعة سلاح نارى وتنفيذ 5000 حكم قضائى متنوع بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، حملة مكبرة بمختلف مراكز المحافظة، لضبط حائزى الأسلحة النارية ومروجى المواد المخدرة، وتنفيذ الأحكام المتنوعة.

وأسفرت الحملات التى قادها اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، وشارك فيها ضباط إدارة البحث الجنائى، برئاسة العميد عمرو رؤوف، رئيس مباحث المديرية، بالتنسيق مع العميد ماجد الأشقر، رئيس قطاع مصلحة الأمن العام، بإشراف اللواء عبد الله خليفة، مدير أمن الشرقية، من ضبط 12 قطعة سلاح نارى متنوع، وتنفيذ 5000 حكم متنوع، وتم التحفظ على المتهمين والمحكوم عليهم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما ألقى ضباط مباحث مركز شرطة مشتول السوق بالشرقية، القبض على عامل بحوزته سلاح نارى بدون ترخيص بقصد الدفاع عن النفس، وتم إحالة المحضر لنيابة المركز للتحقيق، برئاسة محمد سلميان، مدير النيابة.

كان اللواء عبد الله خليفة، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد قيام النقيب أحمد جعفر، معاون مباحث مركز مشتول،برئاسة الرائد شادى الكفراوى، رئيس المباحث، من ضبط " أحمد ف س" مقيم المنير، دائرة المركز، بحوزته فرد خرطوش وذخيرة، بدون ترخيص بقصد الدفاع عن النفس، وتم التحفظ عن السلاح وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 324 إدارى مشتول السوق.