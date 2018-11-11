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ضبط ومصادرة أدوية متنوعة فى مخزنين غير مرخصين بالدقهلية

الأحد، 11 نوفمبر 2018 07:50 م
ضبط ومصادرة أدوية متنوعة فى مخزنين غير مرخصين بالدقهلية خلال الحمله
الدقهلية شريف الديب
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وجه الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية الإدارة العامة للتفتيش الصيدلى وإدارة التفتيش الصيدلى بطلخا، وبالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث التموين بعمل حملة على محلين بمدينة طلخا يقومان بتخزين وتجارة الدواء.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، لضبط سوق الأدوية، وبتفتيش المخزنين بمعرفة التفتيش الصيدلة، ومباحث التموين بإشراف العميد عبد الحميد الصيرفى رئيس مباحث التموين بالدقهلية، تبين عدم وجود ترخيص للمخزنين وتحريز 61 صنف دواء بإجمالى 42180 قرصا وفيال وأنبوبا، منها صنفان منتهيا الصلاحية، وتم التحفظ على الأصناف بمعرفة مباحث التموين وتشميع المكانين، كما أوصت اللجنة المشكلة بتطبيق المادة 84 من قانون الصيدلة 127 لسنة 1955 بشأن مصادرة الأدوية الموجودة داخل المخزنين، ووجه وكيل الوزارة باستمرار تلك الحملات الرقابية لردع المخالفين حرصا على سلامة وصحة المواطنين.

 


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