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ضبط هارب من حكمين بالسجن المؤبد وبحوزته طبنجة فى الدقهلية

الأحد، 11 نوفمبر 2018 10:08 ص
ضبط هارب من حكمين بالسجن المؤبد وبحوزته طبنجة فى الدقهلية اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية
الدقهلية شريف الديب
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تمكن ضباط مباحث مركز المطرية بالدقهلية، من إلقاء القبض على صياد محكوم عليه بالسجن المؤبد بقضيتى قتل وشروع فى القتل وبحوزته طبنجة.
 
 
تلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود معلومات إلى  الرائد عمر سليمان رئيس مباحث مركز شرطة المطرية، بتردد أحد المطلوبين على دائرة المركز وعلى الفور تم إعداد مأمورية بالتنسيق مع العميد أحمد شوقى رئيس مباحث المديرية، وتمكن رئيس مباحث المركز والقوة المرافقة له من ضبط "سامي محسن محمد الداودي المتولي" صياد وبتفتيشه عثر بحوزته علي طبنجة 9 مم وكذا طلقة من ذات العيار، ومبلغ مالى 40 جنيه وهاتف محمول، وبالفحص تبين  أن المدعو مطلوب فى الجناية رقم 9713 لسنة 2013 بتهمة شروع فى قتل، والصادر ضده الحكم بالسجن المؤبد، وكذا القضية 3225 لسنة 2013 جنايات المطرية والمحكوم فيها بالسجن المؤبد بتهمه القتل العمد، وتم تحرير المحضر رقم 626 لسنة 2018 جنايات أمن دولة طوارئ، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.      
 

 


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