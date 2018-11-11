ضبط مصنعين للكابلات الكهربائية والملابس الجاهزة بدون ترخيص

القليوبية - نيفين طه

ضبطت مباحث التموين بالقليوبية، مصنعين أحدهما لتصنيع الكابلات الكهربائية المضروبة وآخر للملابس الجاهزة غير مرخصان، بمدينتى شبرا الخيمة والقناطر الخيرية.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد خالد المحمدى رئيس مباحث التموين، يفيد بقيام حملة تموينية مكبرة، لضبط المصانع المخالفة وغير المرخصة، على مدينتى شبرا الخيمة والقناطر الخيرية.

وأسفرت الحملة عن ضبط "محمد أ.س" 34 سنة صاحب مصنع "بدون ترخيص" لإنتاج وتصنيع الخراطيم والكابلات الكهربائية، كائن بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، لقيامه باستخدام خامات رديئة سبق استخدامها ومعاد تدويرها، وتقليد وتزويرالعلامات التجارية لكبرى الشركات المنتجة للخراطيم والأسلاك الكهربائية خلافاً للحقيقة، وبحيازته 4 ماكينات تصنيع، 5 أطنان مواد خام، كمية كبيرة من الملصقات المدون عليها العلامات التجارية المقلدة لكبرى الشركات، 1000 لفافة خرطوم بلاستيك 500 عبوة أسلاك مختلفة.

و"احمد.ف.أ" 45 سنة، مالك مصنع "بدون ترخيص" لإنتاج الملابس الجاهزة، كائن بدائرة قسم شرطة ثانٍ شبرا الخيمة لقيامه بتصنيع الملابس بخامات مجهولة المصدر، واستخدام علامات تجارية، وبحيازته 48 ماكينة ومعدة مختلفة الأنواع للتصنيع، 500 ثوب قماش، 1000 قطعة ملابس تحت التجهيز، 2000 قطعة منتج نهائى، تحرر عن ذلك المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.