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ضبط محاولة تهريب كميات من مستحضرات التجميل بحوزة راكب قادم من الخليج

الأحد، 11 نوفمبر 2018 11:12 م
ضبط محاولة تهريب كميات من مستحضرات التجميل بحوزة راكب قادم من الخليج ضبط محاولة تهريب كميات كبيرة من مستحضرات بحوزة راكب
كتب محمد طنطاوى
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أحبطت السلطات الجمركية بمطار القاهرة الدولى مساء اليوم الأحد، محاولة تهريب كميات كبيرة من مستحضرات التجميل أخفاها راكب مصرى بحقائبه لدى عودته من الإمارات عبر السعودية، لتضليل رجال الجمارك وبيع المضبوطات داخل الأسواق وتحقيق مكاسب مادية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

 

وأفاد مصدر جمركى بأنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة السعودية القادمة من الرياض، اشتبهت نورا السيد مأمور التفتيش فى أحد الركاب المصريين القادمين من دبى، نظرا لقصر الفترة بين السفر والعودة، وبالعرض على الديب عبد الحى نائب مدير الجمرك، قرر تكليف إيمان موسى مأمور الجمرك تحت إشراف محمد عبد التواب مدير الحركة، وحسن حمدى مدير الصالة لتفتيش أمتعة الراكب، وتبين وجود 875 أمبولا لحقن الوجه، و210 عبوات جيل جينسك، و154 عبوة كريم للبشرة، و19 علبة ماسكات.

 

وقرر محمد قناوى، مدير عام جمارك مبنى الركاب رقم 2، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط، وتحريز المضبوطات والعرض على الجهات المختصة، تنفيذا لتعليمات كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك .


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