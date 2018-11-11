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ضبط عصابة سرقة السيارات والدراجات النارية فى بنها

الأحد، 11 نوفمبر 2018 05:06 م
ضبط عصابة سرقة السيارات والدراجات النارية فى بنها اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية
كتب-نيفين طه
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ألقت مباحث مركز شرطة بنها، القبض على ثلاثة عاطلين، كونوا تشكيلا عصابيًا، تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة السيارات والدراجات النارية، وتم ضبط المسروقات وتولت النيابة التحقيق.

 

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من العقيد حسنى نصار مفتش مباحث شمال القليوبية، بورود معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة بنها قيام كلٍ من :"السيد.ا.ف"35 سنة - عاطل، و" حسين. ج"30 سنة عاطل، و" محمد. ا"35 سنة عاطل، وجميعهم مقيمين بدائرة المركز. بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم، تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة السيارات، والدراجات النارية، تم إخطار اللواء علاء فاروق مدير المباحث الجنائية.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف وضبط المتهمان الأول والثانى، وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهم تشكيل عصابى بالاشتراك مع الثالث، تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة السيارات والدراجات النارية، وأضافا بارتكابهما ( 9) وقائع سرقة (3 سيارات، 6 دراجات نارية) بالاشتراك مع المتهم الثالث، وبإرشادهم تم ضبط عدد (3) سيارات، وكذا عدد ( 5 ) دراجات نارية، لدى عميلهم المدعو"رمضان.ع" 29 سنة - عاطل - سبق اتهامه فى قضيتين (سرقة وسائل نقل، هتك عرض ) مقيم بدائر المركز، وبمواجهته باعترافات المتهمان أقر بصحتها، وأضاف بأنه على علم بأن المضبوطات حوزته من متحصلات السرقة.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم الهارب.


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