ضبط عاطلين وطالب بحوزتهم 2 كيلو ونصف حشيش و51 تذكرة هيروين بالبحيرة

البحيرة – فريق المحافظات

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، بإشراف اللواء جمال الرشيدى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، من ضبط عاطل وطالب بحوزتهما 2.5 حشيش بوادى النطرون، وذلك أثناء قيام ضباط وحدة مباحث تأمين الطرق بالمديرية والقوه المرافقة والمعينين خدمة القول الأمنى بالقطاع الثالث بالطريق الصحراوى ص 3 بدائرة مركز شرطة وادى النطرون بتأمين الطرق.

وقد تم ضبط سيارة ملاكى الإسكندرية قيادة "على م ل ال إ" 42 سنة عاطل، أثناء سيره بالطريق الصحراوى طريق الخدمات بالكيلو 111 اتجاه القاهرة بدائرة المركز لمخالفته "السير عكس الاتجاه" وبرفقته "محمد خالد محمد حسن"21 سنة طالب.

وبتفتيش السيارة عُثر بداخلها على 25 قطعة لمخدر الحشيش تزن كل منها حوالى 100 جرام بإجمالى وزن 2.5 كليو جرام، ومبلغ 200 جنيه، 2 هاتف محمول .

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمخدر المضبوط "بقصد الإتجار" والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والهواتف للاتصال بعملائهما، وتم التحفظ على المتهمان والمضبوطات والسيارة وتحرر المحضر اللازم.

كما وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم دمنهور، مفادها قيام كل من "عادل ح ق" 27 سنة عاطل، "أحمد ف إ ع" 25 سنة عاطل، بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهما يتزعمه الأول تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة، متخذان من مدينة دمنهور مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وبتقنين الإجراءات، قامت عدة مأموريات استهدفت المتهمان المذكوران بمحال إقامتهما وأماكن ترددهما، أسفرت عن ضبطهما حال مزاولتهما نشاطهما الإجرامى بمدينة دمنهور وبحوزة الأول 30 تذكرة لمخدر الهيروين، تزن حوالى 30 جرام ومبلغ مالى 260 جنيها، وهاتف محمول وبحوزة الثانى 21 تذكرة لمخدر الهيروين تزن حوالى 21 جرام، ومبلغ 900 جنيها، هاتف محمول.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهما للمخدر المضبوط "بقصد الإتجار" والمبالغ المالية من "متحصلات البيع" والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم، جارٍ تطوير مناقشة المتهمان وفحص أبعاد نشاطهما الإجرامى وتحرر المحضر اللازم.

كما نفذت مديرية أمن البحيرة بالإشتراك مع مباحث التموين، حملة مكبرة لضبط المتلاعبين بالسلع المدعمة وضبط السلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.

وأسفرت الحملة عن ضبط "زينهم إ ح" 42 سنة المدير المسئول عن مصنع كبريت زراعى بدون ترخيص ملك على ماهر عبدالله لقيامه بإدارة المصنع بدون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصه "بئر سلم" واستخدام مواد خام فى عملية التصنيع مجهولة المصدر وبدون بيانات، وإنتاج وتعبئة كبريت زراعى مغشوش ومقلد لشركات أخرى لإيهام المزارعين أنه منتج أصلى لتحقيق أرباح غير مشروعة والإضرار العمدى بالتربة الزراعية وضبط بحوزته 357.500 طن كبريت زراعى سائب ومعبأ منتج نهائى، وجارى تحرير المحضر اللازم بمركز شرطة وادى النطرون.

كما تم ضبط "هناء أ م ع" 55 سنة صاحبة مصنع خل لقيامها بإدارة المصنع بدون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصه "بئر السلم" وضبط بحوزته 960 زجاجة خل منتج نهائى، 1000 كرتونه فارغه ، 300 زجاجه فارغه وتحرر المحضر اللازم، وضبط "محمود ص م أ" 49 سنة سائق لقيامه بتجميع على السياره قيادته رقم ب ر ج 8796 نقل أسطوانات بوتاجاز منزلية مدعمة لإعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وضُبط بحوزته 42 أسطوانة وتحرر المحضر اللازم.

وتم ضبط 23 قضية متنوعة، عدم الإعلان عن الأسعار، غش تجارى، عرض سلع مجهولة المصدر، تجميع أسمدة زراعية، تجميع مواد بترولية مدعمه، بيع بأزيد من السعر المقرر.

كما شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة بإشراف مدير الأمن، حملة مكبرة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون والهاربين من أحكام قضائية بنطاق المحافظة.

أسفرت الحملة عن ضبط 1657متهما هاربا من أحكام قضائية بالحبس .

كما تم تحرير 2217 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة دون رخصة، ودون خط سير، والسير فى الممنوع والتصالح الفوري، وحجز مركبات، واشتباه فى الصلاحية الفنية، وتم العثور على دراجة بخاريه "موتوسيكل" بدون لوحات معدنية مطموسة الشاسية وبالكشف عنها تبين أنها مبلغ بسرقتها فى واقعة المحضر جنح مركز شرطة الباجور منوفية.

كما تم رفع وإزالة 2774 إشغال طريق ثابت ومتحرك بالبحيرة.