ضبط رشاش و24 قطعة سلاح متنوعة و5 قضايا مخدرات بحملة أمنية فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

وجهت مديرية أمن سوهاج، حملات أمنية وانضباطية مكبرة، لمواجهة كل صور الخروج عن القانون وتحقيق الانضباط، وضبط المخالفات والقضايا المتنوعة، وذلك فى إطار سياسة الوزارة الهادفة بضرورة التواجد الأمنى وبث الطمأنينة بين المواطنين لاستعادة ثقتهم فى جهاز الشرطة، وتأكيدا على قدرة الأجهزة الأمنية على فرض هيبة الدولة وسيادة القانون.

اشترك فى الحملة ضباط إدارات البحث الجنائى والمرور والتموين والمرافق والمسطحات ووحدات مباحث المراكز والأقسام مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن بالتنسيق وفرع الأمن العام.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط رشاش بورسعيد و2 بندقية آلية وبندقية موزرو8 بندقية خرطوش و9 فرد روسى و4 فرد خرطوش وتم ضبط "5" قضايا مخدرات و"3" قطع سلاح أبيض وتم فحص "7" شقق مفروشة بدائرة المديرية ولم يسفر الفحص عن ضبط ثمة مخالفات.

كما تمكنت الحملة من تنفيذ 2076 حكما قضائيا منها 6 أحكام جنائية و710 حكم حبس و148 حكم مستأنف و1094 غرامات جزئية و70 غرامات مستأنفه و48 مخالفات متنوعة وتم تحصيل مبلغ 12406 جنيها غرامات وتم تحرير 799 مخالفة مرورية وتم ضبط 520 مخالفة مرافق.

وأنهت الحملة أعمالها بضبط 45 قضية تموينية منها ضبط "3" قضايا أنتاج خبز بلدى ناقص الوزن و"5" قضايا أنتاج خبز بلدى غير مطابق للمواصفات وقضيتى عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز و"17" قضية عدم الإعلان عن الأسعار و"8" قضايا عدم حمل شهادة صحية وقضية توقف عن انتاج الخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية وقضيتى عدم صرف بون خبز للمواطنين و"4" قضايا عدم انتظام سجل حركة الدقيق بالمخبز وقضية إدارة نشاط تجارى بدون ترخيص وقضية حيازة سلع مجهولة المصدر

وتمكن ضباط وحدة مباحث قسم ثان سوهاج من ضبط احمد م س ع - 33 سنة حاصل على بكالوريوس تجاره ومقيم بلصفورة مركز سوهاج وبحوزته "24" زجاجة بيرة ماركة استلا وذلك بقصد التعاطى.