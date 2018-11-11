ضبط راكب لحيازته 6 طائرات ممنوع حيازتها لإمكانية استخدامها فى أغراض التجسس

كتب محمد طنطاوى

أحبطت السلطات الجمركية بمطار القاهرة الدولى مساء اليوم الأحد، محاولة تهريب 6 طائرات تعمل بالريموت كنترول ومزودة بكاميرا عالية الجودة، ومكان لكارت الميمورى أخفاها الراكب داخل جاكت لتضليل رجال الجمارك والعبور بطائرات التجسس وبيعها داخل الأسواق .

وأفاد مصدر جمركى بأنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب رحلة الطائرات الإماراتية القادمة من دبى، اشتبه محمد عبد اللطيف مأمور الجمارك فى الراكب المصرى م . ع . ع، يضع جاكت على يديه محاولا الخروج به، وبالعرض على الديب عبد الحى نائب مدير الجمرك، قرر وضع حقائبه والجاكت على جهاز الفحص بأشعة X-RAY، أفاد بوجود أجسام معتمة ومتماثلة بالجاكت، وتم تشكيل لجنة من إيمان موسى مأمور الجمرك تحت إشراف سيد ممدوح ومحمد عبد التواب مديرى الحركة، لتفتيش حقائبه تبين وجود 6 طائرات تعمل بالريموت كنترول ومزودة بكاميرا عالية الجودة ومكان لكارت الميمورى مخفاة بالجاكت.

وقرر محمد قناوى، مدير عام جمارك مبنى الركاب رقم 2، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط، وتحريز المضبوطات والعرض على الجهات المختصة، تنفيذا لتعليمات كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك.