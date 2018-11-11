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ضبط رئيس جمعية أهلية لاستيلائه على 8 ملايين جنيه فى سوهاج

الأحد، 11 نوفمبر 2018 07:41 ص
ضبط رئيس جمعية أهلية لاستيلائه على 8 ملايين جنيه فى سوهاج سجن - أرشيفية
سوهاج - محمود مقبول
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تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة "منطقة وسط الصعيد"، من إلقاء القبض على مدرس يعمل رئيس جمعية أهلية لقيامه بالاستيلاء على مبلغ 8 ملايين جنيه عن طريق التلاعب بدفاتر الجمعية وصرف قروض صورية متكررة لأشخاص بعينها بالمخالفة.

ترجع الواقعة عقب ورود معلومات أكدت صحتها التحريات للعميد صلاح أبوسحلى مدير الإدارة للوجه القبلى بناء على بلاغ المراجع المالى والإدارى لمديرية التضامن تفيد قيام رئيس جميعة بالتلاعب فى القروض والاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة.

وعلى الفور وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم تشكيل فريق بحث ترأسة العميد صلاح أبوسحلى مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فرع الوجه القبلى، وتوصلت التحريات إلى تقدم "رمسيس ص ى" 51 سنة مراجع مالى وإدارى بمديرية التضامن بسوهاج، ببلاغ أفاد فيه  بقيام "عماد س ج م" 48 سنة مدرس ورئيس جمعية أهلية بالاستيلاء منه على مبلغ " ثمانية ملايين وثلاثة وعشرون ألف وتسعمائة وثلاثة عشر جنيها" مستغلا موقعه الوظيفى ومتلاعبا بدفاتر الجمعية من خلال صرف قروض صورية متكررة لأشخاص بعينها كما جاء بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات. تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتعهد برد المبلغ جار تحرير محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

 

 


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