ضبط تشكيل عصابى متخصص فى سرقة المساكن بالغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

تمكنت مباحث قسم شرطة ثان الغردقة، من ضبط تشكيل عصابى متخصص فى سرقة المساكن ليلا، مكون من 4 عاطلين وربة منزل، ومتهم فى عدة سرقات، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.

تلقى اللواء أشرف عز العزب، مدير أمن البحر الأحمر إخطارا يفيد تمكن وحدة مباحث قسم ثان الغردقة برئاسة الرائد إسلام مقبل رئيس مباحث القسم، من ضبط "محمد م. ع. م" عاطل، "محمد ح. م. ع. غ" عاطل،، "أحمد ص. ع. أ" عاطل، "محمود ص. إ.ع" عاطل، و "صفاء ف.ح." ربة منزل.

وذلك لقيامهم بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص فى ارتكاب وقائع سرقات المساكن ليلا بأسلوب كسر باب الشقق، واقروا بارتكابهم سرقه لشقتين بمنطقة مبارك 11 حيث سرقوا شاشة وبعض الأدوات الكهربائية، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.