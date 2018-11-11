ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

نجحت مباحث الإسكندرية فى ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات حيث تمكن قسم مكافحة جرائم سرقات السيارات بإدارة البحث الجنائى بمديرية أمـــن الإسكندرية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام من ضبط تشكيل عصابى ضم ( ثلاثة عاطلين - لهم معلومات جنائية - مقيمين بالبحيرة ) تخصص فى إرتكاب جرائم سرقة السيارات بأسلوب كسر الزجاج والمفتاح المصطنع .

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 13 حادث سرقة سيارات بدوائر أقسام شرطة " أول وثان الرمل ، سيدى جابر ، أول وثالث المنتزة ، الدخيلة ، محرم بك ، ثان طنطا بالغربية ، دمنهور بالبحيرة "، وبمواجهتهم أرشدوا عن السيارات المستولى عليها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.